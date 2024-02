Il Padova Primavera torna alla vittoria con super Montrone!

Dalla Feralpi alla Feralpi, il Padova Primavera ritrova la vittoria dopo otto giornate di campionato di semi-digiuno proprio contro i bresciani. Miracoli del calendario asimmetrico, entrato in vigore anche nel girone A del campionato Primavera 2. 2 a 0 ad Abano per i biancoscudati, con una rete per tempo siglata dal figlio d'arte Andrea Montrone e dal 2005 Marco Susanu. Gli ospiti hanno terminato in 9 la gara, per le espulsioni di Ranieri e Nasti. Gara mai in discussione all'Appiani, con i giovani di mister Rossettini sempre in controllo e bravi a ritrovare la via del gol e della vittoria. Con questo successo i baby biancoscudati si portano a quota 25 punti, sempre a -4 dalla zona playoff.

Questo il tabellino della gara:



PADOVA-FERALPISALÒ 2-0

FINE PRIMO TEMPO 1-0



MARCATORI Montrone al 45' p.t.; Susunu al 16' s.t.

PADOVA

Mangiaracina; Bresciani (dal 34' s.t. Zorzetto), Antonello (dal 34' s.t. Bertin), Caporello, Boi, Susanu, Benhassine, Piva, Toldo (dal 34' s.t. Salvagno), Badalì (dal 42' s.t. Varagnolo), Montrone (dal 42' s.t. Kasala)

PANCHINA Fall, Siviero, Simionato, Giacometti, Gobbato, Sega

ALLENATORE Rossettini



FERALPISALÒ

Lovato; Zappa (dal 24' s.t. Peri), Rubagotti, Brugnoli (dal 25' p.t. Dieng), Ranieri, Danesi, Nasti, Cantamessa, Benti, Baldelli (dal 13' s.t. Caliendo), Mombrini (dal 24' s.t. Telalovic)

PANCHINA Fagano, Contrasto, El Hafid, Gaverini, Martin, Pacurar, Rebussi, Righetti

ALLENATORE Zenoni

ARBITRO Angelillo di Nola

ASSISTENTI Boggiani-Cavalli



Espulsi Ranieri (F) e Nasti (F)



AMMONITI Bresciani (P), Mombrini (F), Cantamessa (F), Dieng (F), Caliendo (F)



NOTE Corner 5-5; Recupero P.t. 1', S.t. 4'