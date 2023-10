Toldo-Degbe Show! Il Padova Primavera di Rossettini vola al 2°posto

Nel segno di Toldo e Degbe. Il Padova Primavera soffre, ma porta a casa una vittoria preziosa come il platino nella sesta giornata del Primavera 2 girone A grazie alle sue punte contro una Spal mai doma. Succede tutto nel primo tempo. Dopo il momentaneo vantaggio di Toldo al 14' e il pareggio di Marrale al 36', a decidere la contesa è la punta francese Yanis Degbe, gioiello proveniente ex settore giovanile del Rennes proprio su assist di Toldo. Tre punti di importanza capitale per i biancoscudati, che complici i risultati dagli altri campi, si issano al secondo posto del raggruppamento insieme al Parma, alle spalle dell'imprendibile (al momento) Cremonese.

Sul sintetico molto stretto del Senza Frontiere di Abano succede quasi tutto nel primo tempo. Sistemi di gioco speculari, modi di intendere la gara diversi. Il Padova ama distendersi in velocità, occupando gli spazi con dinamismo, mentre la Spal prova a ragionare di più. Degbe al 2' spreca da ottima posizione, mentre Osti al 7' fa provare un brivido ai tifosi presenti. Tutto sembra bloccato, ma al 14' in mischia ecco la zampata di Andrea Toldo, al quinto centro stagionale. La gara si stappa, con i ragazzi di Grieco ben messi in campo, ma spuntati. Antonello in rovesciata sfiora il bis, Toldo calcia a lato dopo un bell'assolo. Sembra il preludio al raddoppio e invece arriva il pari ferrarese al 38' direttamente da corner con Marrale, il migliore della Spal del pomeriggio padovano. Tutto da rifare, ma quattro minuti più tardi il Padova mette il muso avanti. Toldo fugge sulla destra e appena entra in area di rigore serve a rimorchie Degbe, che incrocia perfettamente alle spalle di Costantini. Nella ripresa la gara diventa agonisticamente molto intensa e sale in cattedra Rossi, con un grande intervento su Vesprini al 69'. I biancoscudati abbassano la serranda, la Spal sbatte sul muro eretto da Susanu, Leoni e Boi. Badalì potrebbe arrotondare nel recupero, ma il suo tiro viene smorzato da Nistor. Finisce qui, il Padova sale al secondo posto insieme al Parma, sabato 4 novembre appuntamento in Piemonte per la trasferta di Alessandria.

Questo il tabellino della gara:

PADOVA-SPAL 2-1

PRIMO TEMPO 2-1

MARCATORI Toldo (P) al 14' p.t., Marrale (S) al 38' p.t, Degbe al 42' p.t.

PADOVA (3-5-2)

Rossi; Leoni, Simonato (dal 19' s.t. Marlon), Boi; Susanu, Sega (dal 19' s.t. Badalì), Caporello, Tiveron (dal 19' s.t. Piva), Antonello; Degbe (dal 46' s.t. Varagnolo), Toldo (dal 41' s.t. Giacometti)

PANCHINA Straforini, Siviero, Zorzetto, Pagano, Destro, Benhassine, Bertin

ALLENATORE Rossettini

SPAL (3-5-2)

Costantini; Van Der Glut, Nistor, Mayele (dal 33' s.t. Cicero); Osti (dal 40' s.t. Anzolin), Kane (dal 40' s.t. Tarroli), Marrale, Carbone, Vesprini (dal 40' s.t Andreoli); Aurino (dal 16' s.t. Camelio), Deme

PANCHINA Zenti, Basile, Ribello, Rama, Koutsoupias, Colanero

ALLENATORE Grieco



ARBITRO Ubaldi di Roma 1

ASSISTENTI Boggiani-Marchese

AMMONITI Susanu (P), Triveron (P), Leoni (P), per gioco scorretto

NOTE Spettatori 150. Tiri in porta 4-5. Tiri fuori 5-5. In fuorigioco 3-2. Angoli 5-8. Recuperi: p.t. 1’, s.t. ’