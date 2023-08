Padova, il primo capitombolo in pre season è contro il Campodarsego!

Il Padova di mister Torrente si fa sorprendere nel test match contro il Campodarsego e perde per 3 a 1. Prima sconfitta in pre season per i biancoscudati, davanti ai 1300 tifosi presenti allo Stadio Delle Terme di Abano Terme. Dopo il pareggio con il Brescia e il trittico di vittorie con Torres, Mestre e Chioggia, stop salutare per i biancoscudati. Il Campodarsego ha messo a nudo i difetti strutturali della fase difensiva di Torrente in modo fin troppo semplice e sfrontato. La buona notizia è che c'è tutto il tempo per arrivare preparati all'avvio di stagione a settembre, mentre è sempre più evidente chiudere al più presto un rinforzo nel reparto difensivo. Altra cattiva notizia di giornata è l'infortunio di Cretella. Nei prossimi giorni si capirà di più sulle sue condizioni.

Pronti via e al 4' il Campodarsego passa avanti. Chinellato si gira sulla destra e calcia potente sul primo palo sorprendendo Zanellati, palla che colpisce il palo e termina in rete. Il Padova reagisce, con Fusi e coglie una traversa con Kirwan. La gara è divertente, con tanti capovolgimenti di fronte. Duse sfiora il raddoppio al 18', ma Zanellati è superbo. Torrente sprona i suoi alla ricerca del pareggio, ma nella fase centrale della prima frazione l'unica occasione è al 33' sui piedi di Liguori, lanciato a rete dal solito Kirwan. Cazzaro si esalta nel duello con il forte 11 biancoscudato e nega la gioia del gol. La rete del pareggio è nell'aria ed arriva al 36'. Punizione di Russini e sul secondo palo c'è Crescenzi a ribadire in rete. Nemmeno il tempo di esultare per il pari e il Campodarsego passa di nuovo avanti con una punizione di Genevini, con la palla che sbatte sulla barriera beffando Zanellati sul lato opposto. Liguori si divora ancora il pari in chiusura di tempo, mentre Kirwan un minuto dopo al 45' trova un superbo Battilana a salvare sulla linea. Nella ripresa il Padova prova ad alzare il ritmo, ma è tutto inutile e al 58' viene punito per la terza volta. Leoni stende in area l'imprendibile Cocola. Dal dischetto l'ex Chinellato è una sentenza ed è 3 a 1. Il Campo potrebbe anche fare poker con Diarrassouba, para bene il solito Zanellati, mentre il Padova trova sulla sua strada un ottimo Minozzi al 66' su Liguori. La gara va in archivio con un incredibile 3 a 1 per il Campodarsego. Sul nuovo Padova di Torrente continua a campeggiare il cartello "lavori in corso". Prossimo appuntamento in amichevole per i biancoscudati sarà venerdì 18 agosto alle 18:00 a San Martino di Lupari, con un altra scalpitante squadra del girone C della serie D: l'ambiziosa Luparense di mister Coletti.

Questo il tabellino della gara:

PADOVA – CAMPODARSEGO 1-3

Reti: al 4' p.t. Chinellato (C), al 36' p.t. Crescenzi (P), al 38' p.t. Genevini (C), al 13' s.t. Chinellato (C)

PADOVA: Zanellati; Leoni (dal 17' s.t. Grosu), Belli (dal 25' s.t. Marlon), Kirwan (dal 1' s.t. Ilie), Crescenzi (dal 1' s.t. Delli Carri), Varas, Russini, Fusi, De Marchi, Bacci (dal 17' s.t. Beccaro), 11 Liguori (dal 31' s.t. Caporello).

PANCHINA Rossi, Cretella, Dezi, Keita, Siviero, Caporello, Donnarumma, Grosu.

ALLENATORE Torrente

CAMPODARSEGO: Cazzaro (dal 1' s.t. Minozzi), Battilana (dal 37' s.t. Girardello), Ballan (25' s.t. Rao), Casella, Mboup, Gerevini, Cocola (dal 37' s.t. Prevedello), Duse, Chinellato (dal 46' s.t. Barzaghideanu), 10 Diarrassouba, 11 Cupani (dal 20' s.t. Coulibaly).

PANCHINA Mosti, Reato, Negrin, Frison, Bertazzolo, Verzotto, Sabbadin, Pavanello.

ALLENATORE Masitto

Arbitro: Carraro di Padova