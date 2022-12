Calcio, ultima sfida del 2022 per il Padova: all'Euganeo arriva la Pro Vercelli

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa Calcio Padova

Con l'obiettivo di chiudere al meglio l'anno: oggi, venerdì 23 dicembre, alle ore 14.30 il Padova ospita tra le mura amiche dell'Euganeo la Pro Vercelli per la sfida valevole per la prima giornata di ritorno del girone A di serie C.

La sfida

I biancoscudati ritrovano dunque i piemontesi, che all'esordio in campionato li avevano battuti 1-0: da allora ne è passato di tempo, se si pensa che c'è stato anche un avvicendamento sulla panchina del Padova, con Bruno Caneo sostituito da Vincenzo Torrente. Il nuovo tecnico prova a suonare la carica: «Vogliamo vincere: loro sono in un buon momento, ma per noi i tre punti sono essenziali. Dobbiamo ripartire dalla prestazione che si è vista nel secondo tempo contro il Mantova».

I convocati

Questa la lista dei convocati:

PORTIERI: 22 Donnarumma, 12 Fortin, 1 Zanellati

DIFENSORI: 4 Belli, 25 Calabrese, 27 Curcio, 30 Gasbarro, 5 Ilie, 3 Valentini, 29 Zanchi

CENTROCAMPISTI: 24 Cretella, 11 Dezi, 8 Germano, 33 Franchini, 23 Jelenic, 10 Radrezza

ATTACCANTI: 9 Ceravolo, 37 De Marchi, 19 Gagliano, 31 Ghirardello, 21 Liguori, 7 Piovanello, 20 Russini