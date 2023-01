Biancoscudati a Busto a caccia di un acuto

Torna domani il campionato di calcio Lega Pro girone A. Alle 14,30 allo stadio Speroni di Busto Arsizio il Padova affronta la Pro Patria. I locali non avranno a disposizione Chakir, Ghioldi, Mangano, Nicco, Parker e Rossi. Il Padova non potrà contare su Crivello, Gasbarro e Curcio. Il ruolino di marcia dei lombardi tra le mura amiche è di tutto rispetto. Servirà il miglior Padova per uscire indenne dalla trasferta. I ragazzi di Torrente, ancora imbattuto da quando è subentrato a Caneo, stanno trovando tanta fatica negli ultimi diciotto metri a concretizzare la grande mole di lavoro creata a centrocampo. Domani Torrente potrebbe affidarsi all'esperto Ceravolo con il confermatissimo Liguori per tentare di perforare il fortino dei bustocchi.

I convocati di Vincenzo Torrente

PORTIERI: Donnarumma, Rossi, Zanellati. DIFENSORI: Belli, Delli Carri, Ilie, Valentini, Zanchi. CENTROCAMPISTI: Cretella, Dezi, Franchini, Jelenic, Radrezza, Vasic. ATTACCANTI: Ceravolo, De Marchi, Gagliano, Liguori, Piovanello, Russini.

I convocati di Jorge Vargas

PORTIERI: Del Favero, Cassano. DIFENSORI: Vaghi, Saporetti, Molinari, Sportelli, Boffelli, Lombardoni. CENTROCAMPISTI: Ndrecka, Brignoli, Vezzoni, Bertoni, Fietta, Citterio, Piran, Gavioli, Perotti, Ferri. ATTACCANTI: Stanzani, Zanaboni, Piu, Castelli, Pitou.

La quarta giornata del girone di ritorno

Pro Sesto-Lecco; Pro Patria-Padova; Pordenone-Sangiuliano; Pro Vercelli-Triestina; Piacenza-Arzignano; Pergolettese-FeralpiSalò; Trento-Mantova; Virtus Verona-Novara; Juventus U23-Renate (domenica); Vicenza-Albinoleffe (domenica).

La classifica dopo 22 giornate

Pordenone 40, FeralpiSalò 39, Vicenza e Lecco 38, Renate 37, Pro Sesto 36, Pro Patria 33, Novara 31, Arzignano e Albinoleffe 30, Padova 29, Juventus U23, Mantova, Pro Vercelli 27, Pergolettese 25, Virtus Verona, Sangiuliano 24, Trento 23, Piacenza 22, Triestina 18