Padova, avanti con Massimilano Mirabelli fino al 2026

Era nell'aria, dal 17 agosto è realtà. Massimiliano Mirabelli ha rinnovato il contratto con il Calcio Padova, in scadenza il 30 giugno 2024, di altri due anni, sino al 30 giugno 2026. «Siamo felici di proseguire nel nostro percorso con Massimiliano Mirabelli a capo della nostra area tecnica», le parole dell'azionista di maggioranza Joseph Oughourlian, in una breve nota diffusa dall'ufficio-stampa: «Massimiliano ha sempre lavorato con dedizione e professionalità, nel pieno rispetto dell'interesse del club. A lui va il mio ringraziamento per quanto fatto fino ad ora e l'augurio che possa operare al meglio per raggiungere gli obiettivi che abbiamo di fronte».

Mirabelli resta in sella, con merito. I motivi sono almeno 2. Il primo: l'ottimo lavoro fatto in uscita, con le cessioni di Luca Moro e Aljosa Vasic che hanno fruttato ben 7 milioni nelle casse societarie. In terza serie nessuno ha fatto meglio di lui in questo senso. Qualora non bastasse c'è da sottolineare il lavoro di lima di Mirabelli sul monte ingaggi, quest'ultimo ridotto di gran lunga rispetto al predecessore Sogliano che aveva lasciato un magma in termini sportivo-economici. Il Padova attuale è una società economicamente sana e sostenibile, con alcuni asset tecnici di pregio in rosa e fondate ambizioni di pronta salita in Serie B. Con questo rinnovo di contratto, Massimiliano Mirabelli si appresta a diventare il secondo direttore sportivo per longevità degli ultimi 30 anni di biancoscudo. Davanti a lui solo una leggenda locale come Piero Aggradi, lo storico dirigente della promozione in A, in grado di restare in sella come ds per 7 anni, dal 1989 al 1996 e poi per un breve interregno nel 1998.

Per il dirigente calabrese un regalo di compleanno (ha compiuto 54 anni il 15 agosto) che sicuramente fa piacere e voluto dal finanziere franco-armeno Joseph Oughourlian, l'ancora attuale presidente Alessandra Bianchi e la benedizione del futuro numero 1 biancoscudato, Peghin, titolare del 25% societario.

In attesa di comunicazione del diretto interessato, attese a fine mercato, c'è da completare il mosaico patavino con tre acquisti. La punta è sempre più vicina, quel Simone Guerra della Feralpisalò che tanto bene può fare nel girone A, e poi il focus si spostera su difesa e centrocampo. L'intenzione, come detto sopra, è fornire a mister Torrente una rosa competitiva e in grado di giocarsi la promozione con le più ricche Triestina, Vicenza e Mantova.