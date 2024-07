Amichevole di "lusso" contro il Sassuolo per il Padova in vista del campionato

La stagione calcistica 2024/2025 per il calcio Padova è ormai alle porte. In attesa di avere una rosa completa che potrà destreggiarsi al meglio nel difficile campionato di Lega Pro, la società ha diramato le date del ritiro e le prime amichevoli.

Sono state stabilite alcune gare amichevoli durante il ritiro estivo precampionato. Da sabato 13 a sabato 27 luglio i biancoscudati saranno ospiti della località di Pieve di Cadore presso l’Hotel “Al Pelmo” per il consueto ritiro pre-campionato. Il programma allenamenti vedrà doppie sedute a Pieve di Cadore alle 9,30 e 17, un primo test contro il Sottocastello nel campo di Pieve di Cadore Domenica 21 luglio alle 17, un’amichevole sempre a Pieve di Cadore Giovedì 25 Luglio contro la Torres (Lega Pro) ed infine un test contro Dolomiti Bellunesi (Serie D) sabato 27 Luglio alle 17 presso Stadio Zugni Tauro di Feltre (Via Luigi Negrelli, 5, 32032 Feltre (Belluno). Mercoledì 31 Luglio alle 18:30, allo stadio Ricci di Sassuolo, andrà in scena una gara amichevole Sassuolo-Padova. Le informazioni utili riguardo la biglietteria e rilascio degli accrediti stampa e fotografi verranno fornite nelle prossime settimane.