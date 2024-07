I biancoscudati partono per il ritiro con un unico obiettivo: la serie B

Inizia ufficialmente la stagione calcistica 2024/2025 del calcio Padova. Dopo le visite mediche presso il Poliambulatorio Arcella, domani 13 luglio i ragazzi di mister Matteo Andreoletti partiranno per il ritiro di Pieve di Cadore dove alloggeranno all’Hotel Al Pelmo. Dopo gli amari play off della stagione scorsa, i biancoscudati confidano di iniziare il campionato di Lega Pro con tutti gli ingredienti giusti per vincere il raggruppamento e raggiungere la serie B senza passare per la lotteria degli spareggi. E'

un sogno che tutta la città culla da troppi anni e che è venuto il momento di provare a concretizzarlo.

I convocati per il ritiro

PORTIERI: Matteo Carniello (2007), Mattia Fortin (2003), Michele Voltan (2001). DIFENSORI: Francesco Belli (1994), Bernardo Calabrese (2002), Luca Crescenzi (1992), Filippo Delli Carri (1999), Carlo Faedo (1999), Antonio Granata (2000), Niko Kirwan (1995), Marco Perrotta (1994), Alberto Targa (2008). CENTROCAMPISTI: Nicolò Bianchi (1992), Alessandro Capelli (1997), Carmine Cretella (2002), Lorenzo Crisetig (1993), Giulio Favale (1998), Pietro Fusi (1998), Francesco Tumiatti (2007), Nicola Valente (1991), Kevin Varas (1993), Luca Villa (1999). ATTACCANTI: Mattia Bortolussi (1996), Luca Gagliano (2000), Michael Liguori (1999), Andrea Montrone (2006), Simone Palombi (1996), Simone Russini (1996), Alberto Spagnoli (1994).