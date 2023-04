Tre punti di vitale importanza per continuare a cullare il sogno play off

Biancoscudati in campo oggi, 2 aprile, all'Euganeo per la trentacinquesima giornata del campionato di calcio Lega Pro girone A. Dopo il passo falso del turno precedente contro il Renate, il Padova affronta il Sangiuliano City. I ragazzi di mister Torrente hanno bisogno assoluto dei tre punti per continuare a coltivare il sogno di raggiungere i play off. Un traguardo che in questo momento della stagione è fondamentale per dare un senso al proseguo dell'annata e programmare con serenità la prossima stagione. Al cospetto dei biancoscudati arriva una formazione che ha assoluto bisogno di punti per tirarsi su dai bassifondi della classifica. Ecco perchè non sarà una sfida facile. Il Padova non dovrà farsi prendere dalla frenesia di dover segnare subito, ma attendere l'occasione giusta per gonfiare la rete. I tifosi chiedono un prova maiuscola dopo una stagione difficile, ma che nel finale potrebbe ancora riservare qualche soddisfazione. All'andata si impose il Sangiuliano con un gol di Miracoli a dieci dal termine.

I convocati a disposizione di Vincenzo Torrente

PORTIERI: Donnarumma, Fortin, Zanellati. DIFENSORI: Belli, Crivello, Curcio, Delli Carri, Ilie, Valentini. CENTROCAMPISTI: Cretella, Dezi, Franchini, Jelenic, Radrezza, Vasic. ATTACCANTI: Bortolussi, Cannavò, De Marchi, Liguori, Piovanello, Russini

La trentacinquesima giornata

Albinoleffe-Mantova; Juventus U23-FeralpiSalò; Vicenza-Trento; Novara-Pergolettese; Padova-Sangiuliano City; Pro Patria-Pordenone; Pro Sesto-Virtus Verona; Pro Vercelli-Arzignano: Triestina-Piacenza. Renate-Lecco (domani alle 20,30)