Esordio in campionato all'Euganeo contro il Legnago: vietato fallire

Dopo il pareggio 1-1 all'esordio stagionale allo stadio "Martelli" di Mantova il Padova esordisce stasera tra le mura amiche contro il Legnago in occasione della seconda giornata del campionato di calcio Lega Pro girone A. Per il gruppo di mister Vincenzo Torrente è già fondamentale la conquista dell'intera posta per dare un'impronta importante all'annata. Calcio di inizio all'Euganeo, stasera 10 settembre alle 20,45. L'avversario non è da trascurare però, visto che al primo appuntamento stagionale ha rifilato un secco 4-0 all'Arzignano.

I convocati a disposizione di Vincenzo Torrente

PORTIERI: 22 Mangiaracina, 12 Rossi, 99 Zanellati. DIFENSORI: 4 Belli, 13 Crescenzi, 2 Delli Carri, 30 Favale, 23 Granata, 26 Kirwan, 5 Leoni, 14 Villa CENTROCAMPISTI: 15 Bianchi, 17 Capelli, 58 Cretella, 11 Dezi, 8 Fusi, 10 Radrezza, 7 Varas ATTACCANTI: 9 Bortolussi, 21 Liguori, 19 Palombi, 77 Russini

Il quadro completo della seconda giornata

Giana Erminio-L.R. Vicenza; Lumezzane-Pergolettese; Virtus Verona-Alessandria; AlbinoLeffe-Triestina; Arzignano-Mantova; Novara-Pro Patria; Pro Sesto-Fiorenzuola; Renate-Pro Vercelli; Trento-Atalanta U23; Padova-Legnago

Le dichiarazioni del mister

A poche ore dal fischio d'inizio di Padova-Legnago, Torrente ha dichiarato: «Andiamo ad incontrare una squadra che è in fiducia e molto fisica, il Legnago è partito forte, ma noi giochiamo in casa e vogliamo iniziare bene. È stata una settimana positiva, abbiamo cercato di migliorare e non ripetere gli stessi errori commessi a Mantova. Vogliamo essere protagonisti in questo campionato e quindi non ci devono essere cali di attenzione». Per la sfida odierna non faranno parte della rosa a disposizione Perrotta per un problema all’adduttore, Calabrese per una contusione, Donnarumma per squalifica e De Marchi.