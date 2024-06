«Le proprietà delle aree indicate totalmente estranee a tali manovre. Nessun contatto né con il Padova, nè con il tifo»

Non c'è pace in casa Padova. Dopo l'annuncio del gruppo Appartenenza Biancoscudata nella mattinata di venerdì al Caffé Missaglia di un possibile nuovo stadio a Montegrotto, con annessa risposta negativa della società biancoscudata per budget limitato, ecco un altro capitolo che non fa ben sperare per il futuro del progetto: la smentita netta e stizzita dei proprietari dei terreni della cittadina termale. Ecco la nota a tal proposito:

"La presente in nome e per conto dei Sigg.ri Eugenia Bertin, Ludovico Bertin, Martina Bertin, Maria Bertin e Paolo Zanettin che, tramite la scrivente, intendono smentire la notizia riferita ai terreni di loro proprietà siti in Montegrotto Terme, come da comunicato che segue:

In riferimento alle notizie apparse ieri sui Tg locali, condivise sui social e pubblicate sui quotidiani in data odierna, aventi ad oggetto la proposta di costruzione di uno Stadio con annesso centro sportivo a Montegrotto Terme nel quartiere di Mezzavia, le proprietà delle aree indicate vogliono precisare di essere totalmente estranee a tali manovre, non avendo avuto alcun contatto né con la società Calcio Padova spa nè tanto meno con rappresentanti del tifo organizzato (Club Appartenenza Biancoscudata). I proprietari dichiarano: “Siamo disarmati oltre che in imbarazzo di fronte alla successione di tali eventi. Non comprendiamo la logica e l’intento nella divulgazione di tali notizie (conferenza stampa, mass media), peraltro con l’appoggio e la conferma dell’amministrazione Sampietrina, in assenza di accertamento della correttezza delle fonti, oltre che in assenza di indagini sull’effettivo coinvolgimento dei proprietari. Trattandosi pertanto di comunicazioni pubbliche gravate da tale fondamentale incompletezza, riteniamo ad oggi inevitabile specificare quanto tale progetto possa essere totalmente inconsistente.”

Una presa di posizione netta quella della famiglia Bertin e di Paolo Zanettin, che sottolinea l'incosistenza e l'imbarazzo per la comunicazione data, oltre a smentire i contatti con il tifo organizzato e la società biancoscudata. A proposito di futuro societario, sarà un'altra settimana di attesa, quella in arrivo, in casa Padova. Il tanto sospirato incontro tra il proprietario Oughourlian a Londra e la dirigenza di stanza a Padova si svolgerà venerdì prossimo. Solo da quel momento in poi si potrà capire con maggiore chiarezza idee, piani e sviluppi del Padova 2024-2025: ancora a fedele a quello degli ultimi 2 anni, con l'obiettivo principe di incassare e fare ricche plusvalenze con i giovani, oppure rimettere nuovamente con il portafoglio pronto a spendere, sempre in modo sostenibile, per dotare chi guiderà questa squadra la prossima stagione di un roster per tentare, l'ennesimo, assalto alla Serie B? Le sensazioni sembrano propendere per un proseguimento dell'idea dell'ultimo biennio, volta alla gestione oculata del bilancio e delle finanze societarie, con il tifo e l'ambiente non convinto dalla strada intrapresa.



Sul lato tecnico, tutto tace. Sui rinnovi dei giocatori c'è poco da segnalare, mentre per quanto riguarda l'allenamento l'unica certezza sembra quella che Massimo Oddo non è più l'uomo giusto per questa squadra. Decisamente curioso dopo avere fatto di tutto per rimetterlo al comando del veliero padovano, ma il contratto in scadenza a fine mese lo mette in una posizione di attesa. Da più parti si rincorre il nome di Domenico Toscano, condottiero della recente promozione del Cesena in B e da sempre pallino di Mirabelli con cui è in grandi rapporti. Peccato che su di lui c'è un pressing molto forte dell'ambizioso Catania nel girone C, pronto ad un biennale a cifre decisamente molto importanti. La partita è ancora aperta, al tempo stesso in questo momento tutto è in sospeso. Di certo l'approdo di Toscano all'Euganeo sarebbe una bella notizia per la piazza, a patto che, ai primi possibili risultati negativi, non diventi l'ennesimo parafulmine da gettare in pasto a tifosi ed ambiente come sta accadendo troppo spesso a chi guida sul campo squadra in questi ultimi anni.

Meglio armarsi di pazienza e attendere. Intanto dai microfoni dal canale Twitch e YouTube “Padova, serie B stiamo arrivando”, ha parlato - probabilmente - il migliore portiere per rendimento del girone A Mattia Fortin, in prestito a Legnago, ma di proprietà del Padova. Queste alcune delle sue parole: «Io titolare al Padova? Mi sento pronto per questo passo, poi ovviamente non dipenderà esclusivamente da me. L’esperienza con il Legnago, mi ha fatto maturare e crescere ancora di più. Il mio prossimo obiettivo? Avendo fatto tutte le giovanili al Padova, giocare in prima squadra da titolare sarebbe un onore e un sogno per me. Il rigore parato a Liguori in Legnago – Padova? Conoscerlo mi ha aiutato molto ma in quell’occasione sono stato semplicemente bravo ad intuire il tiro».