Tra il sogno rimonta e i playoff sullo sfondo, in arrivo un mese decisivo per il Padova

Il Padova dei record a caccia dell'impresa. Nel prossimo mese la squadra di Torrente di Torrente è attesa da otto gare in trentatre giorni, ritmo di un match ogni quattro. Sette di campionato, il ritorno della semifinale di Coppa Italia da ribaltare dopo la sconfitta dell'andata al Porto Elisa, cinque partite in casa, tre lontano dell'Euganeo. Insomma, a partire da sabato 24 febbraio il Padova forse non si gioca tutto, ma di sicuro una bella fetta di possibilità di arrivare ad aprile con speranza concrete di rimonta.

I 58 punti a questo punto del percorso a -8/9 conteggiando lo scontro diretto a sfavore con il Mantova, sono solo uno in meno rispetto al miglior Padova della storia di Pavanel prima ed Oddo poi del 21-22. Le analogie non si fermano qui: quella squadra aveva 10 punti di svantaggio a questo punto del percorso, 2 in più di oggi. Il resto è storia nota, con lo scontro diretto alla penultima giornata che terminò in parità, ma il Padova nelle 10 giornate precedenti rosicchiò ben 8 punti alla capolista dell'epoca. Un precedente che può dare forza al gruppo biancoscudato, magari con un finale diverso ad aprile e, qualora servisse, anche a giugno.



Di seguito le gare che attendono i biancoscudati con gli orari:

28° Giornata: Sabato 24/02 PADOVA-ARZIGNANO ore 18:30

SEMIFINALE RITORNO COPPA ITALIA: Mercoledì 28/02 PADOVA-LUCCHESE ore 19:00

29° Giornata: Domenica 03/03 RENATE-PADOVA ore 14:00

30° Giornata: Mercoledì 06/03 PADOVA-LR VICENZA ore 20:45

31° Giornata: Domenica 10/03 GIANA E.-PADOVA ore 16:15

32° Giornata: Venerdì 15/03 PADOVA-ALBINOLEFFE ore 20:45

33° Giornata: Domenica 24/03 PRO VERCELLI-PADOVA ore 14:00

34° Giornata: Giovedì 28/03 PADOVA-PERGOLETTESE ore 20:45