La stangata del Giudice Sportivo: 10.000 euro di multa per il Padova e Tribuna Est chiusa (ma non per il derby)

Il giorno dopo la sconfitta del Menti, il Padova è di nuovo sul campo per cominiciare a riflettere e preparare la sfida di sabato 25 maggio alle 20:30 all'Euganeo. Servirà un'impresa, inutile nasconderselo, ma se c'è uno sport dove tutto è possibile è proprio il calcio. Intanto dal giudice sportivo arriva una mini stangata dopo i fumogeni e i petardi lanciati dal settore ospiti verso i Distinti Est del Menti, con un ferito accertato: 10.000 euro di multa per la società del presidente Peghin e la chiusura della Tribuna Est dell'Euganeo dalla partita successiva a quellla del derby. Qui potete leggere il comunicato integrale della Lega C.

Intanto dalle 14:00 di giovedì 23 maggio sono a disposizione i preziosi biglietti per la gara di Padova-Vicenza di sabato. La vendita dei tagliandi è aperta sia per gli abbonati, sia per tutti i tifosi che non sono abbonati e potranno quindi scegliere tra i posti non vincolati dalla prelazione. Si prevede un Euganeo al completo, con 9.725 persone previste di cui 8.225 solo padovane.

I biglietti saranno in vendita fino all’orario ufficiale di inizio della gara, sul canale web della società padovana e nei punti vendita Vivaticket.

Il settore Ospiti sarà invece in vendita fino alle ore 19.00 del giorno antecedente la gara.