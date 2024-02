Padova, si ferma Palombi. Bianchi e Crescenzi sulla via del recupero

Tegola Palombi per Torrente. La punta biancoscudata, reduce da un buon periodo in termini di minutaggio e prestazioni, si ferma per una lesione di primo grado all'adduttore. Tempi di recupero? Se tutto scorre per il meglio 3 settimane. Niente derby con il Vicenza e speranze per rivederlo nella trasferta di Vercelli. Questo il comunicato della società di Via Nereo Rocco: "Il Calcio Padova informa che l’attaccante Simone Palombi, ha eseguito una risonanza presso il Poliambulatorio Arcella che ha evidenziato una lesione di primo grado al muscolo dell’adduttore della gamba sinistra. Il giocatore verrà rivalutato nel corso delle prossime tre settimane".

Più fluida la situazione per gli altri due infortunati in casa padovana, il mediano Nicolò Bianchi e il difensore Luca Crescenzi. Il primo, fermatosi nel corso della gara Virtus Verona-Padova per la pregressa lesione al soleo della gamba destra, eseguirà giovedì una risonanza di controllo per valutare il suo ritorno in gruppo. Probabile si possa rivedere con la Lucchese in Coppa Italia. Sul fronte del secondo, ancora lavoro differenziato oggi, ma già giovedì tornerà ad allenarsi a pieno regime con il gruppo.