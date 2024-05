Padova verso i playoff: sabato il test contro la S.P.A.L a porte chiuse alle ore 16:00

Il grande avvicinamento. Continua la preparazione del Padova ai playoff di Serie C con sessioni di lavoro quotidiano e duro e piccolo momenti di spensieratezza come la Festa del Cenacolo svoltasi all'interno del Golf Club Montecchia. Con il debutto ancora lontano, il prossimo martedì 21 maggio per la gara d'andata secondo turno nazionale, i biancoscudati hanno la possibilità di guardare da pubblico interessato questi primi turni partiti lo scorso martedì 7 maggio e soprattutto prepararsi al meglio in vista delle sfide che li attendono, come ha sottolineato il capitano Antonio Donnaurmma al Gazzettino: «Nei playoff quello che conta veramente è il modo in cui ci arrivi, poi è il gruppo a fare la differenza come si è visto 12 mesi fa con il Lecco. Questo dovrà essere il nostro punto di forza». Durante la serata, momento emozionante per Igor Radrezza, letteralmente accolto da un'ovazione al momento della visione del "cucchiaio" con cui ha regalato il pareggio contro il Vicenza nel derby d'andata: «Un ricordo bellissimo, di cui si è parlato per tanti mesi, ma tra poco abbiamo una cosa molto più importante. Da padovano ho il sogno di riportare la squadra in B per cui ora penseremo solo a quello».

Rosa praticamente a completa disposizione, fatta eccezione per Kirwan, lesione miotendinea al bicipite femorale della coscia sinistra, e Russini, sempre in fase di rodaggio. Proprio il terzino neozelandese ricorda il percorso fatto due anni fa: «Eravamo arrivati fino alla fine della stagione regolare giocandoci il primo posto e con la promozione diretta poi sfumata, per cui magari abbiamo in parte pagato la delusione ai playoff. Ora partiamo un po' più in sordina, ma vogliamo dire la nostra. Le favorite? Pensiamo a noi stessi perché se facciamo quello che sappiamo non vedo squadre più forti di noi. Vicenza ed Avellino mi sembrano le rivali più scomode».

Intanto sabato 11 maggio, calcio d'inizio alle ore 16:00, secondo test per Oddo contro la sua ultima ex squadra prima del Padova, la S.P.A.L di Mimmo Di Carlo. Anche questo allenamento congiunto verrà svolto all'Euganeo e a porte chiuse.