Padova, Vincenzo Torrente: «Radrezza? Ha avuto gli attributi tripallici che servono in queste partite»

Radrezza con un rigore da giocatore con i nervi d'acciaio restituisce un sorriso a mister Torrente nel post Vicenza. Ecco tutte le dichiarazioni del tecnico del Padova in conferenza stampa al Menti:



«Radrezza? Ha avuto attributi tripallici in quel rigore e riassume perfettamente il carattere che serve per giocare certe partite. Nel primo tempo abbiamo creato quattro occasioni gol, con Confente straordinario. Nella ripresa la gara è stata equilibrata, credo il pari sia giusto. Più cinici sottoporta? Certo, si può allenare e migliorare. Oggi il portere del Vicenza ha fatto una grande prestazione. Se al Vicenza togliamo 3 attaccanti voglio vedere cosa succede. Le assenze sono tante ed oggi eravamo in difficoltà. Abbiamo lanciato Montrone perché non avevo alternative. Tanti pari che pesano? Non direi, perché preferisco portare a casa un punto. Lo scorso anno con qualche punto in più avremo portato a casa il secondo posto. La continuità di risultati è fondamentale e quando non si vince è importante non perdere. Anche i pareggi sono preziosi. Bianchi sta migliorando ed è un giocatore in cui crediamo. Ho preferito Cretella perché ha più soluzioni da fermo con il suo tiro. Bianchi, come Dezi, è un giocatore importante nel nostro progetto e sono sicuro che ci darà una grande mano. Con il cambio di sistema di gioco più fluid? Volevo giocare a Vicenza in modo offensivo. Quando l'ho cambiato, dopo che ha speso tanto, ho provato altre soluzioni. Montrone? L'ho lanciato a sorpresa perché sapevo che poteva dare il suo contributo. Confermo che sono ragazzi bravi, includo anche Beccaro nel discorso, ma non ancora pronti»