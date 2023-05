Il Padova (Diretta RaiSport) attende il Virtus Verona per continuare a sognare in grande

Secondo turno di play off promozione di Lega Pro. All'Euganeo arriva il lanciatissimo Virtus Verona che nel primo turno si è sbarazzato del Novara con un perentorio 3-0 con doppietta di Fabbro e sigillo di Tronchin. Contro gli scaligeri servirà il miglior Padova per volare al terzo turno. I biancoscudati dopo aver regolato di misura la matricola Pergolettese, sfruttando anche il fattore campo, è intenzionato a proseguire nel sogno promozione. Il match si presenta comunque equilibrato, con la sensazione che sarà un episodio a fare la differenza da una parte o dall'altra. Particolare non da poco, al 90' il Padova ha il vantaggio dei due risultati su tre. In caso di pareggio infatti, sarebbero i biancoscudati a proseguire negli spareggi promozione.

Prevendita

Il Calcio Padova informa i propri tifosi che i biglietti per il secondo turno dei playoff di Serie C tra Padova e Virtus Verona, in programma domenica 14 maggio alle 19:30 allo Stadio Euganeo, saranno in vendita sul circuito Vivaticket (web e punti vendita) a partire dalle 17 odierne, 12 maggio. In vista delle gare dei playoff, la capienza dello stadio Euganeo è stata portata a 11.625. Dato il poco tempo a disposizione, il Calcio Padova comunica che non è stato possibile concedere una fase di prelazione dedicata agli abbonati. In occasione dei playoff, gli under 15 potranno usufruire della tariffa speciale di 1 euro unicamente nei settori Tribuna Est Nord e Tribuna Ovest Nord.

Biglietti

Si ricorda inoltre che, a seguito di una direttiva da loro diramata, i punti vendita IAT di Padova e provincia non emetteranno più biglietti per gli eventi sportivi. In via del tutto eccezionale, i seguenti punti vendita apriranno anche nella giornata di domenica:

– Tabaccheria Sacro Cuore via Ospedale civile, 101 Padova (sabato orario continuato, domenica dalle 10 alle 16)

– Tabaccheria Drago via Buonarroti, 89/91 Padova – Zona Arcella (domenica dalle 10 alle 12:15)

Tutti i tifosi sono invitati a presentarsi per tempo ai varchi di accesso.

Il tabellone del secondo turno (gara unica) domenica 14 maggio

Girone A: Pro Sesto-Renate (alle 18); Padova-Virtus Verona (alle 19,30 diretta RaiSport); Girone B: Carrarese-Ancona (alle 20,30); Gubbio-Pontedera (alle 15); Girone C: Foggia-Potenza (alle 18); Cerignola-Monopoli (alle 18)