Padova Women, calciomercato: ecco Lovato e Zoppi dall'Hellas Verona Women

Alla corte di mister Di Stasio, per il Padova Women, ecco due giovani calciatrici dell'Hellas Verona Women, Eleonora Lovato e Sofia Zoppi, in prestito per il proseguo del campionato.

Questa la nota ufficiale diffusa dal Club biancoscudato:

"La giovanissima attaccante veronese (Sofia Zoppi ndr) sposa il progetto Padova in corso d’opera e si dichiara subito in linea con obbiettivi e mentalità.

Reduce dall’esperienza nella massima serie con l’Hellas Verona, siamo certi che il suo contributo saprà essere fondamentale per il proseguo della stagione padovana.

'Sono Sofia Zoppi, vengo da Verona, e ho iniziato a giocare a calcio a 8 anni. Sono arrivata all’Hellas Verona all’età di 14 anni giocando nelle giovanili, fino ad arrivare negli ultimi due anni in Prima Squadra.

Sono venuta a Padova sapendo che sarebbe stata una squadra di ragazze giovani ma di qualità e con tanta voglia di fare. Non mi sono creata nessuna aspettativa e voglio vivere questa esperienza al massimo, con l’obiettivo di centrare innanzitutto la salvezza e magari togliendomi qualche soddisfazione personale.' Benvenuta Sofia, in bocca al lupo per questa tua nuova esperienza biancoscudata!"