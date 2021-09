Padova Women, calciomercato: torna tra i pali Tonello

Dopo un paio di anni lontani dal Padova, rientro importante in casa biancoscudata, con l'approdo dell'estremo difensore Carlotta Tonello. Per mister Di Stasio un innesto di valore e importante, che rinforza la rosa in vista del derby di domenica alle ore 14.30 al Campo Comunale "Vermigli" a Padova contro il Venezia.

Rientro in casa biancoscudata per la giovane Carlotta Tonello che si dice pronta a cominciare una nuova avventura nel nome di una squadra nuova e ritrovate ambizioni: “Io vengo da un anno con la Virtus dopo aver indossato per anni la maglia biancorossa, è stata un esperienza molto istruttiva e utile che mi ha fatto crescere sotto molti aspetti, sia personali che calcistici." sottolinea dal sito ufficiale del Padova Women il nuovo acquisto, che prosegue: "Grazie proprio a questa esperienza ho ritrovato la voglia di giocare e mettermi in gioco, proprio per questo ho deciso di risposare il progetto Padova. Trovo infatti che questa squadra possa regalarmi delle grandi soddisfazioni, come ha già fatto gli anni passati. Spero di trovare una squadra unita con cui si possano raggiungere nuovi obbiettivi, per me questa è una squadra totalmente differente rispetto a due anni fa, è una squadra giovane con cui spero di imparare e crescere sia calcisticamente che personalmente.”

Il debutto contro il Mittici in Coppa Italia ha dato buone sensazioni. Con una Tonello in più tra i pali, mister Di Stasio spera di essere ancora più competitivo con le sue ragazze per una stagione con il sogno Serie B.