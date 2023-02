Calcio, pareggio a reti bianche per il Padova: contro la FeralpiSalò termina 0-0

Poteva andar meglio, ma anche peggio: il Padova pareggia 0-0 a Salò contro la Feralpi nella sfida valevole per la 25esima giornata del campionato di serie C girone A.

La cronaca

Sin dalle prime battute di gioco entrambe le squadre si dimostrano propositive, creando due occasioni da gol a testa nel giro di venti minuti ma senza riuscire a gonfiare la rete. A metà frazione la FeralpiSalò fa correre ai biancoscudati il pericolo più grosso cogliendo il palo con un diagonale di Siligardi, a cui fanno seguito altre due occasioni firmate Pittarello e Legati, che però non si concretizzano. Nella ripresa sono i padroni di casa a partire meglio, con l'ex di turno Pittarello che, dopo otto minuti, arrivato a tu per tu con Donnarumma spara alto il pallonetto del possibile 1-0. Da quel momento è il Padova a prendere in mano il pallino del gioco e a creare pericoli in serie con Vasic, Liguori e Bortolussi, trovando però sulla sua strada il portiere Pizzignacco. Finisce quindi 0-0, con i biancoscudati che allungano a sei la serie di risultati utili consecutivi.