Calcio, Liguori illude il Padova: contro la Juve Next Gen finisce 1-1

I tifosi biancoscudati speravano che potesse finire come al San Paolo la sera precedente, e invece si sono dovuti accontentare di un punto: termina 1-1 la sfida tra Padova e Juve Next Gen, valevole per la 22esima giornata del girone A di serie C.

La cronaca

Partono subito forte gli ospiti, ma è il Padova a portarsi in vantaggio dopo venti minuti: ripartenza di Russini che serve Jelenic, il cui cross basso viene raccolto da Liguori, che da pochi passi insacca a porta vuota. È sempre il jolly offensivo ad avere sul piede la palla del possibile 2-0, ma Raina respinge. Inizio ripresa shock, invece, per i biancoscudati: fallo di mano di Belli in area dopo una trentina di secondi, e l'arbitro indica il dischetto con Barrenechea che spiazza Donnarumma e porta il risultato sul definitivo 1-1. Nonostante i ripetuti attacchi da ambo le parti la sfida termina così, e dopo il fischio finale è tensione in tribuna, con un principio di rissa tra il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli e un tifoso.