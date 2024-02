Un'autorete di Belli frena il Padova: contro il Trento termina 1-1

Una frenata che fa male: termina 1-1 la sfida tra Padova e Trento, valevole per la 25esima giornata del girone A di serie C.

La cronaca

Gli uomini di mister Torrente scendono in campo con il classico 3-5-2, con la coppia d'attacco Zamparo-Liguori, mentre il Trento risponde con un 3-4-1-2 con Puletto alle spalle di Anastasia e Spalluto. I biancoscudati schiacciano subito il piede sull'acceleratore, e dopo tre minuti si portano in vantaggio con Varas, che prima guadagna il calcio di rigore e quindi batte Russo. Invece di incassare il colpo del ko gli ospiti guadagnano fiducia, creando in più occaisoni scompiglio nella retroguardia del Padova: l'occasione più clamorosa capita al 38esimo minuto, con Spalluto che arrivato a tu per tu con Donnarumma spara addosso all'estremo difensore biancoscudato. Nella ripresa il Trento sfiora subito il pari sempre con Spalluto, che di testa spara alto, ma è poi il Padova a prendere il pallino del gioco andando vicino al raddoppio con Palombi e Liguori, che si son visti negare la gioia del gol da Russo. A metà ripresa Palombi colpisce il palo, e alla mezz'ora arriva la beffa: su un cross che appare innocuo Belli interviene di testa beffando Donnarumma. Il Padova alza il baricentro, ma non riesce a cogliere il pareggio.