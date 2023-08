Cittadella a caccia di conferme: ecco i tabù Parma e Pecchia da sfatare!

Ed ora comincia il bello. Dopo il doppio esordio vincente in Coppa Italia e campionato, il Cittadella è chiamato al primo di cinque esami consecutivi. Si comincia dalla trasferta del Tardini contro il Parma di mister Pecchia, mai battuto in Serie B da capitan Branca e compagni.

Gorini ci crede e non può fare altrimenti: «Il Parma è un avversario forte, ma per la legge dei grandi numeri prima o poi dovremo batterli», parole e musica di Goro in conferenza stampa, conscio del buon avvio dei suoi tra Empoli e Reggina e stupito dalle solide radici identitario reazionarie su cui si poggia la sua squadra. Con un Amatucci in formato Antonucci (in fondo è sempre questione di radici di cognome) e una squadra che fisicamente gira a 3000, nessun risultato è precluso.

Dall'altra parte c'è un Parma che nella prima giornata ha piegato facilmente la neopromossa Feralpisalò per 2 a 0, certificando la voglia di tutto l'ambiente ducale di fare un campionato di vertice. Tra sogno e realtà, Fabio Pecchia, al secondo anno del suo mandato in gialloblu e sempre vincente contro il Cittadella tra Cremonese e Parma, è chiamato al salto di qualità. Senza girarci attorno, la Serie A diretta.

Rimboccarsi le maniche

Se contro la Reggiana la parola chiave è stata umilità, contro il più forte e strutturato Parma sarà l'intensità. Lo sa bene Gorini, consapevole che quanto visto domenica scorsa al Tombolato potrebbe non bastare. Ecco perché al netto del solito abito tattico, il dogmatico 4-3-1-2, il Cittadella dovrà essere bravo a soffocare le fonti di gioco di Pecchia, Bernabé su tutti, migliorando nella gestione della palla in fase di possesso. Gorini nel pre partita ha ammonito i suoi: vietato disunirsi alla prima difficoltà. Nella mente del tecnico del Cittadella è ancora vivo il ricordo del 3 a 0 subito lo scorso novembre, in cui la sua squadra dopo 15' molto positivi si è scioltà come neve al sole. Iniziare con il piede giusto una settimana che nel menù prevede la trasferta di mercoledì a Bari e il derby di sabato 2 settembre contro il Venezia, potrebbe essere benzina preziosa per tutto l'ambiente granata.



Le probabili formazioni

Cittadella (4-3-1-2)

Kastrati; Carissoni, Pavan, Frare, Giraudo; Carriero, Branca, Amatucci; Vita; Pittarello, Magrassi

Sono solo due i dubbi di formazione per Gorini: Pittarello o Maistrello, Carriero o Kornvig? Su quest'ultimo le sensazioni sono chiare: diventerà un indispensabile di Gorini, a patto di abbinare la qualità in zona offensiva ai ripiegamenti e le preventive a livello difensivo. Al Tardini si rivedrà la maginot composta da Carriero, Branca ed Amatucci, mentre in avanti il solito Magrassi, a caccia della prima rete in campionato. In difesa scelte ancora obbligate, con Pavan e Frare nel cuore della retroguardia, mentre ai lati Carissoni e Giraudo. In porta, ovviamente, Elhan Kastrati.

Parma (4-2-3-1)

Chichizola; Coulibaly, Circati, Osorio, Zagaritis; Estevez, Hernani; Partipilo, Sohm (Bernabé), Benedyczak; Bonny

Muscoli e sfrontatezza per Pecchia, con un solo interrogativo: meglio Sohm o Bernabé dal 1'? Per il resto occhio al polacco Benedyczak, che ha nel Cittadella la sua vittima preferita, con già due reti segnate in 4 gare disputate.



Arbitra Davide Ghersini della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Yoshikawa di Roma 1 e Luciani di Milano, con quarto uomo Sacchi di Macerata. Al Var ci sarà Sig. Piccinini di Forlì, assistente Var Sig. Perenzoni di Rovereto.

Per il direttore di gara ligure 15 precedenti con la squadra di Gorini. Il bilancio segna sette vittorie granata, 5 pareggi e 3 sconfitte. Sono 3 i precedenti con il Parma per il fischietto di Genova, con 3 sconfitte per i ducali.

Il resto del turno - 2°giornata

Venerdì 25 agosto ore 20:30: Sampdoria-Pisa 0-2

Sabato 26 Agosto ore 20:30: Venzia-Cosenza, Modena-Ascoli, Cremonese-Bari, Parma-Cittadella, Feralpisalà-Südtirol, Como-Reggiana

Domenica 27 Agosto 20:30: Catanzaro-Ternana

In attesa del verdetto del Consiglio di Stato del 29 agosto restano in sospeso: Palermo-da definire, da definire-Spezia,



Classifica: Venezia 3, Cosenza 3, Parma 3, Pisa 3, Cittadella 3, Südtirol 1, Spezia 1, Sampdoria 1 (-2), Bari 1, Palermo 1, Cremonese 1, Catanzaro 1, Reggiana 0, Feralpisalò 0, Como 0, Ternana 0, Ascoli 0, Modena 0, da definire 0, da definire 0

Dove Guardare Parma-Cittadella

In tv, streaming, app e web su DAZN e Sky