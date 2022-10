Calcio, tracollo per Il Padova: a Crema termina 5-0 per la Pergolettese

Serie C

Serie C Girone A

Una sconfitta a dir poco inattesa: si interrompe a cinque la striscia di risultati positivi per il Padova, che in quel di Crema affonda perdendo 5-0 contro la Pergolettese.

La cronaca

La disfatta ha inizio al minuto 14, quando Abiuso, dopo aver vinto un contrasto aereo con Valentini, si porta a spasso l'intera difesa biancoscudata e infila Donnarumma con un diagonale di destro che colpisce il palo e termina in rete. Undici minuti più tardi il raddoppio, sempre con Abiuso, che è il più lesto di tutti ad avventarsi sulla palla calciata da Iori e respinta dalla traversa realizzando di testa la sua personale doppietta. Il tris al quarantesimo con Iori, che lasciato liberissimo in area di rigore raccoglie l'assist al bacio di Bariti e insacca. La Pergolettese cala il poker a inizio ripresa su rigore con Varas, e la manita arriva al minuto 70 con Villa, che si invola sulla sinistra non lasciando scampo a Donnarumma con un delizioso sinistro.