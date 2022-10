Calcio, ennesima beffa per il Padova: il Piacenza pareggia in pieno recupero

La seconda beffa consecutiva: dopo la sconfitta in pieno recupero contro il Novara arriva per il Padova il pareggio contro il Piacenza, che riagguanta la partita in zona Cesarini.

La cronaca

I Biancoscudati partono subito forte: bastano due minuti a Piovanello per spaventare i padroni di casa con un tiro-cross insidioso. Sono le prove generali del gol, che arriva al decimo minuto: azione corale del Padova con Ceravolo che riceve palla in mezzo all'area, si libera del diretto marcatore Cosenza e di sinistro insacca. La partita si infiamma, con il Piacenza che sfiora il pareggio con due conclusioni di Morra e Munari, mentre l'occasione più ghiotta capita sui piedi di Cesarini, che da posizione favorevolissima spara a lato. Intorno al quarto d'ora della ripresa doppio reclamo: prima il Piacenza chiede un rigore per fallo su Cesarini non ravvisato dall'arbitro, e quindi Liguori va in rete ma né il direttore di gara né l'assistente di linea si accorgono che il pallone ha varcato completamente la linea facendo insorgere la panchina del Padova. I Biancoscudati tengono duro, ma al 91esimo vengono perforati da Zunno, che da pochi passi raccoglie il cross dalla destra e trafigge Donnarumma. Termina 1-1.