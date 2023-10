Pisa-Cittadella: Frare corre verso il recupero, Sacchi arbitra all'Arena Garibaldi

Una serata per i tifosi granata, quella andata in scena martedì 17 ottobre alla Fiera di Cittadella. Presenti squadra e dirigenza, meno il presidente Gabrielli impegnato fuori Italia per importanti impegni di lavoro pregressi. Una bell'occasione per vedere dal vivo il nuovo acquisto Stefano Negro e rituffarsi con ancora più energia e carica in vista della trasferta contro il Pisa. Intanto, proprio in vista della trasferta in Toscana, oltre al deb Negro potrebbe essere a disposizione Domenico Frare. Il condizionale è ancora d'obbligo, ma sul centrale trevigiano c'è cauto ottimismo dalle parte del Tombolato.

Sarà Juan Manuel Sacchi, al centro di polemiche prima della sosta per la mancata stretta di mano alla sua assistente Francesca Di Monte prima di Lecce-Sassuolo, a dirigere la sfida tra Pisa e Cittadella, valida per la decima giornata di campionato. Il fischietto di Macerata sarà coadiuvato dal 1° assistente il Sig. Severino di Campobasso e dal 2° ass. Sig. Arace di Lugo Di Romagna. Quarto uomo il Sig. Di Reda di Molfetta, con al V.A.R. il Sig. Irrati di Pistoia ed A.V.A.R. il Sig. Longo di Paola.