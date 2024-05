Padova, Lorenzo Crisetig: «Tra 3 giorni c’è una partita da vincere, dobbiamo focalizzarci solo su questo»

Parla uno dei leader dello spogliatoio biancoscudato nel post gara, Lorenzo Crisetig. Il mediano del Padova ha già la mente rivolta a sabato 25 maggio per cercare un'impresa storica nel ritorno del 2°turno nazionale dei playoff di Serie C: «È stata una partita in cui gli episodi hanno contato molto. Abbiamo cercato di creare occasioni, ma non ci siamo riusciti spesso. In questo momento c’è da pensare al ritorno, magari con un’altra prestazione per portare il risultato dalla nostra. Dopo un 2 a 0 è difficile dire qualcosa. Ora dobbiamo pensare solo a recuperare. Dobbiamo assolutamente crederci in questo momento. Ringraziamo i tifosi per il sostegno, da parte nostra serve fare qualcosa in più. Non cerchiamo scuse. Tra 3 giorni c’è una partita da vincere, dobbiamo focalizzarci solo su questo. Lo stato d’animo in spogliatoio? Abbiamo solo un risultato sabato: vincere con due gol di scarto. Gli episodi spostano l’equilibrio della partita, noi possiamo e dobbiamo fare meglio. Su questo dobbiamo pensare in vista di sabato. Serve maggiore aggressività e rabbia per vincere con due reti. Giocare con un’ammonizione non è facile, ma ci sono tante sfaccettature in una gara. Non ha senso concentrarsi sul passato, meglio rivolgere la mente solo a sabato».