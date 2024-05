Padova, mister Oddo: «Dobbiamo crederci. Servirà grande personalità in campo»

Vigilia della gara di ritorno contro il Vicenza e per i biancoscudati, tre parole vengono ripetute fino allo sfinimento all'interno del Centro Sportivo Memo Geremia: credere nella rimonta. Massimo Oddo in conferenza stampa non si sottrae e riconosce che all'Euganeo nella serata di sabato servirà una partita intelligente e al tempo stesso coraggiosa: «Cerco sempre soluzioni, le formazioni sono figlie di valutazioni di tanti aspetti. Ho le idee abbastanza chiare. Dobbiamo scendere in campo con grande convinzione, facendo molto meglio rispetto al Menti. Servono due gol e nessun gol subito, non servono altre parole. Io sono positivo e dobbiamo crederci. Sono assolutamente convinto delle potenzialità della squadra. Sarà importante non subire gol e segnare al momento giusto. Non ho ancora provato nulla di diverso, speriamo di trovare soluzioni diverse e vincenti rispetto l'andata».

A livello tattico potrebbero esserci novità: «in campo un allenatore spera sempre che le idee immagine vengano confermate. Ci devono mettere anche qualcosa i giocatori. Conosco la storia del Padova, si arriva sempre lì ed è normale che il tifoso possa scoraggiarsi. Speriamo di portare i supporter nei primi 5'-10' con il nostro atteggiamento. Basta una scintilla. Il Vicenza è molto forte, ma possiamo fare anche noi due gol. Confermo nel dire che non abbiamo fatto una gara brutta, ma siamo mancati negli ultimi 20 metri. Siamo stati colpiti nelle poche occasioni del Vicenza ed abbiamo commesso errori. Avremo potuto segnare anche noi, ma ora dobbiamo cancellare tutto. Kirwan sta bene, ma domani conta tanto la voglia di riprendersi il risultato e l'atteggiamento. Le scelte non andranno fatte solo in base ai sistemi di gioco».

Sull'aspetto mentale da tenere dal riscaldamento sino all'ultimo secondo della sfida, il tecnico è molto perentorio: «Le rimonte da calciatore? Lasciano il tempo che trovano. Guardiamo il Bari di ieri. Tutti lo davano in C e si è salvato. La storia di Oddo conta poco. Per me è importante essere equilibrati. Dobbiamo andare avanti perché non è assolutamente chiusa. Possiamo ribaltarla, ovviamente serve fare molto meglio. Ho rivisto due volte la partita e in occasione dei gol siamo stati ingenui».