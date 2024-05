Padova, mister Oddo: «Vicenza più cinico di noi. Nessuna rassegnazione, noi ci crediamo»

Una sconfitta che fa male e costringe i biancoscudati a ribaltare il risultato maturato all'andata all'Euganeo. Mister Oddo nel post partita contro il Vicenza cerca di non fare drammi e si dimostra convinto della possibilità di fare l'impresa tra le mura amiche. Queste le parole del tecnico biancoscudato: «Noi non siamo partiti benissimo e loro hanno avuto più personalità in avvio. All’inizio non abbiamo scalato bene a sinistra, ma poi abbiamo preso in mano la partita. Siamo mancati negli ultimi 20 metri, forse ci è mancata un po’ di cattiveria iin avanti. Il Vicenza ha fatto due gol su ripartenza e su loro cross laterali, a mio avviso è un risultato troppo ampio tra noi e loro. Loro sono stati solidi in difesa, ma non ho visto una squadra surclassata. Sicuro sono stati più cinici di noi. Dalla panchina non mi è sembrata una partita stratosferica del Vicenza, ma devo ancora rivederla. Secondo me abbiamo fatto una buona partita. Le scelte? Con il senno di poi è troppo facile. Ero convinto di fare quel tipo di decisioni. Siamo una squadra che aveva bisogno di avere giocatori sempre in movimento, soprattutto contro il Vicenza, che aveva bisogno più movimento in campo e soluzioni. Per me questi erano gli uomini migliori. Non è sempre oro colato, è la mia visione. Chi prende giallo è sempre condizionato, ma i cambi sono stati dettati da altre considerazioni, come giocare a 3 dietro. Non siamo rassegnati e siamo carichi come prima. I tifosi? Serve unità ed abbiamo bisogno del pubblico. Noi ci crediamo, devono farlo anche loro. Su cosa lavorerò in questi giorni? Cercheremo di fare le scelte giuste, limando le difficoltà. Più incisività davanti e meno leggeri dietro. Il palo di Cretella? Nel secondo tempo abbiamo giocato solo noi, tenendo palla e cercando di fare qualcosa. Non abbiamo creato tantissimo per meriti del Vicenza e demeriti nostri. La partita abbiamo provato a rimetterla in piedi, è mancata la concretezza».