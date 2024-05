Game over Padova, il Vicenza passa anche all'Euganeo e avanza nei playoff

Un altro anno nell'inferno della C. Il sesto di fila a partire da luglio. Il Padova esce dai playoff perdendo anche la gara di ritorno in casa contro il Vicenza e nel 2024/2025 sarà ancora in terza serie. Non basta una prestazione coraggiosa, di grande tempra morale e fisica dei ragazzi di Oddo per ribaltare una qualificazione ampiamente compromessa dopo l'andata al Menti. Anche all'Euganeo il Vicenza gioca al gatto e al topo con i biancoscudati, ufficializzando il pass alla semifinale con una prestazione poco brillante offensivamente, ma granitica a livello difensivo, confermando l'imbattibilità di Confente in questa post season. Sia chiaro, nulla da spellarsi le mani, ma sufficiente per avere la meglio di questo Padova, che si ferma sul palo di Bortolussi al 27'. Le grandi squadre, per sfortuna del Padova, sanno vincere anche così. Ora è il tempo dell'analisi e delle riflessioni in Viale Nereo Rocco, con parte del tifo che ha già trovato in Massimiliano Mirabelli il principale indiziato di questa stagione finita a maggio senza la tanto sospirata promozione in Serie B.

Il primo tempo

Oddo, come previsto, rivoluziona completamente sistema di gioco e uomini, ripartendo dagli ultimi 20' del Menti. Spazio al 3-5-2, con esclusioni eccellenti: Fusi, Crisetig, Liguori e Valente. Al loro posto Cretella, Radrezza, Belli e Zamparo. Le fasi iniziali, anche se di studio, vedono un Padova padrone del pallone e questa volta degli spazi, con il Vicenza venuto all'Euganeo chiaramente con intenti conservativi. Il doppio centravanti varato da Oddo sgrava di responsabilità Bortolussi, molto più vivace rispetto al Menti e soprattutto libero di agire su tutto il fronte offensivo con Zamparo a fare la boa e tenendo sempre sul chi vive il macchinoso Golemic.

Occasioni poche, vero, ma la musica rispetto a 72 ore prima è diversa, come testimonia il tiro di Cretella dal limite ribattuto da Laezza al 13'. Del Vicenza garibaldino dell'andata nemmeno l'ombra, decisamente quadrato e chiuso dietro, piuttosto propenso alla perdita di tempo sin dal primo minuto di gioco. Il palo di testa di Bortolussi al 27' certifica che la cattiva sorte ci vede bene con i padroni di casa, mentre per vedere il primo tiro della squadra di Vecchi bisogna attendere 33' con Ferrari, parato facilmente da Donnarumma. Le occasioni la squadra di Oddo continua a macinarle e al 34' sarebbe clamoroso l'errore di Zamparo a porta sguarnita, ma per sua fortuna El Filali ha alzato la bandierina per fuorigioco.

Tronchin, futuro giocatore del Cittadella, si fa male, al suo posto Pellegrini, attaccante.Il suo ingresso è subito decisivo perché nell'azione del vantaggio vicentino è proprio il numero 19 a mettere Belli in difficoltà nella prima rincorsa, tanto che l'ex Bari resta a terra per un probabile colpo proprio della punta del Vicenza. Il problema è che nel proseguo dell'azione Capelli in disimpegno compie un errore che si fa fatica a vedere in categorie dilettantistiche, figurarsi tra i professionisti, regalando il pallone a Pellegrini, che dopo la pulizia di Ferrari, si traveste da assistmen per Della Morte che dal limite con il piatto non lascia scampo a Donnarumma. Vantaggio immeritato, ma questo è il calcio quando si sciupano le occasioni a disposizione. Le polemiche non mancano - e non mancheranno - per la decisione di Perri di non andare a rivedere al VAR la presunta spinta di Pellegrini ai danni di Belli, ma se non la si butta quando c'è l'occasione.

Il secondo tempo

Subito fuori Capelli, in evidente stato di shock, dentro Valente, per un Padova sempre a trazione anteriore. Il primo squillo è di Bortolussi al 48', ma la sua conclusione dal limite si perde altissima sopra la traversa. Oddo intorno al quarto d'ora della ripresa ci prova varando un attacco più mobile, con Palombi e Tordini, ma la mira continua a fare difetto proprio con quest'ultimo al 65'. Liguori entra a venti minuti dalla fine per un esausto Bortolussi, completando un tridente con Palombi e Tordini ad alto contenuto di tecnica e velocità. Tutto inutile. Il Vicenza si arrocca dietro con intelligenza, a Della Morte viene annullata una rete per un vistoso fuorigioco. Finisce con i 1500 vicentini saltare per la qualificazione, gli ultras patavini della Tribuna Est contestare Massimiliano Mirabelli, regista ed architetto dietro la scrivania di questo Padova ancora una volta eliminato prima ancora di arrivare sul più bello. Tempo di decisioni difficili per Oughourlian? Solo i prossimi giorni districheranno la matassa di questo Padova ancora in serie C, purtroppo, per l'ennesimo anno.

Questo il tabellino dell'Euganeo:



PADOVA-VICENZA 0-1

PRIMO TEMPO 0-1



MARCATORI Della Morte (V) al 39' p.t.

PADOVA (3-5-2)

Donnarumma 6; Belli 5, Delli Carri 6,5, Faedo 6; Capelli 4 (dal 1' s.t. Valente 6), Varas, Radrezza 6, Cretella 6,5 (dal 15' s.t. Tordini 5,5), Villa 6 (dal 15' s.t. Favale 5,5); Zamparo 6 (dal 15' s.t. Palombi 5), Bortolussi 6 (dal 25' s.t. Liguori 5,5)

PANCHINA Mangiaracina, Zanellati, Crisetig, Fusi, Dezi, Crescenzi, Bianchi, Kirwan

ALLENATORE Oddo 6,5

VICENZA (3-4-2-1)

Confente 6; Cuomo 7, Golemic 7, Laezza 7; De Col 6,5, Tronchin 5,5 (dal 36' p.t. Pellegrini 7), Ronaldo 6 (dal 42' s.t. Rossi s.v.), Costa 6,5 (dal 42' s.t. Sandon s.v.); Della Morte 6,5 (dal 28' s.t. Talarico 6), Greco 5,5; Ferrari 6 (dal 42' s.t. Delle Monache s.v.)

PANCHINA Gallo, Massolo, Proia, Busato, Mogentale, Lattanzio, Fantoni, Conzato

ALLENATORE Vecchi 7



ARBITRO Perri di Roma 1

ASSISTENTI DI LINEA Marchetti-El Filali

AMMONITI Golemic (V), Rossi (V) per gioco scorretto, Radrezza (P), Ronaldo (V) per proteste

NOTE Pubblico 8.487, Incasso Paganti di 107.254 € euro Tiri in porta 5 (un palo)-1. Tiri fuori 4-0. In fuorigioco 1-1. Angoli 7-2 Recuperi: p.t. 4’, s.t. 0’