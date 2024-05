Playoff C, i risultati delle gare d’andata dei quarti

In attesa del derby del Menti, nei quarti dei playoff di serie C si è giocato nella serata di martedì. Due teste di serie su tre sono uscite sconfitte, mentre solo la Carrarese è riuscita a limitare i danni ad Alessandria contro la Juventus Next Gen. Partiamo proprio dalla sfida tra bianconeri e toscani terminata con il risultato di 1 a 1 al Moccagatta. Savona ha portato avanti gli uomini di Brambilla al 20’ del primo tempo, ma Calabro nella ripresa pesca i cambi giusti e impatta i conti con l’esperto mediano Capezzi al 71’. Per i gialloblu sabato basterà un pari per accedere alle semifinali.

Il Catania formato playoff continua a macinare grandi risultati e dopo due sconfitte in campionato tra andata e ritorno riesce a sorprendere il favorito Avellino al Massimino. Basta una rete di Cianci al 71’ per regalare un successo prezioso per gli uomini di Zeoli e costringere i ragazzi di Pazienza all’impresa al Partenio sabato 25 maggio. Stesso discorso anche per la Torres, battuta al Vigorito dal Benevento di Auteri grazie ad un centro di Tali al ventiduesimo del primo tempo.