Calcio, iniziano i playoff del Padova: l'avversaria del primo turno è la Pergolettese

Per raggiungere il sogno bisogna passare dieci ostacoli in meno di quaranta giorni. E provarci, quantomeno, non costa nulla: iniziano oggi, giovedì 11 maggio, i playoff di serie C per il Padova.

Playoff

L'avversaria del primo turno preliminare sarà la Pergolettese, autentica bestia nera dei biancoscudati in regular season visto che non solo all'andata si impose sul proprio campo con un netto 5-0, ma al ritorno espugnò anche l'Euganeo con un altrettanto secco 0-3. La sfida odierna si giocherà proprio allo stadio Euganeo, con fischio d'inizio alle ore 20.30: il Padova, in virtù del miglior posizionamento in classifica, ha a disposizione due risultati su tre, il che vuol dire che passerà il turno alla fine dei 90 minuti regolamentari sia vincendo che pareggiando. Qualora ciò accadesse, la truppa di mister Torrente giocherebbe in casa anche la sfida successiva, in programma domenica 14 maggio. In prevendita sono già stati staccati oltre 2.500 biglietti: la partita sarà visibile sulla piattaforma online ElevenSport, in pay per view.