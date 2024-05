Playoff serie C: rinviata Vicenza-Padova a causa del maltempo

La gara odierna tra Vicenza e Padova, valida per l'andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, è stata rinviata. È questa la decisione della Prefettura di Vicenza alla luce della situazione meteo in provincia di Vicenza, ma anche delle problematiche ad essa legata per la gestione dell'ordine pubbliche. È notorio che le due tifoserie sono rivali e dopo quanto accaduto sabato con il Taranto, il binomio maltempo e un flusso di gente imponente nella zona in cui fluisce un Bacchiglione quasi oltre il livello di guardia, non è sembrata una situazione ideale per le forze dell'ordine preposte a gestire l'evento.

Le condizioni per disputare la gara in totale sicurezza non ci sarebbero, nonostante l'apertura del bacino idrico di Caldogno che sta riducendo il livello della piena del Bacchiglione.

Dalla Prefettura di Vicenza è stato deciso che l'allerta rossa segnalata dalla Regione non può permettere al pubblico di accedere in piena sicurezza all'impianto berico. Dettaglio non banale, la gestione dei parcheggi vicino alla stadio, con il Bacchiglione che costeggia la zona interessata.

Annulata la gara stasera, quando verrà recuperata? Tra le tante ipotesi, quella che sta prendendo piede con maggiore forza in questi minuti è il recupero già per la serata di mercoledì 22 maggio. Resta poi da comprendere se il ritorno resterà invariato sabato 25 maggio all'Euganeo o di conseguenza anche i 90' minuti nel padovano trasleranno a domenica 26 maggio.