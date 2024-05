Sconforto Padova! Crollo nel derby sotto i colpi di Ferrari e sabato all'Euganeo servirà la remuntada!

Tutto in salita, ma ancora in vita. Il Padova perde "solo" 2 a 0 al Menti di Vicenza contro una grande versione dei ragazzi di Vecchi nell'andata secondo turno nazionale dei playoff di C. Il dominio dei padroni di casa è stato continuo e perentorio, soprattutto nei primi 50'. Protagonista della notte vicentina è il centravanti di Rosario con i calzetti abbassati e le scarpe tutte nere, da calcio di una volta, Franco Ferrari: per l'argentino una doppietta che non dimenticherà facilmente. Unica pecca per il Vicenza? Non avere siglato il terzo gol che avrebbe messo definitivamente k.o gli uomini di Oddo. Già, il Padova? Non pervenuto per larghi tratti, con qualche sussulto nelle fasi centrali dei tempi, ma completamente in bambola e sovrastato per larghi tratti dal ritmo insostenibile dei padroni di casa. Troppa la differenza vista sul terreno di gioco vicentino, con nessun singolo, tranne Varas e Cretella, che si salva in questa sconfitta decisamente dolorosa e che rischia di compromettere il sogno B anche questa stagione. Ora all'Euganeo sabato 25 maggio servirà segnare due gol per riuscire ad accedere alla semifinale: non impossibile, ma servirà una versione ben diversa di capitan Donnarumma e compagni per avere la meglio di questo Vicenza.

Il primo tempo

In campo le formazioni annunciate, con l'unica sorpresa Capelli terzino destro e il tridente Liguori, Bortolussi e Valente. Nel Vicenza c'è l'aponense Sandon nel pacchetto difensivo preferito a Laezza in diffida, con Tronchin al posto di Cavion infortunato.

Il Padova vuole controllare il gioco per vie centrali, il Vicenza sfrutta le corsie esterne con Talarico e Costa in modalità pendolini e Della Morte che si allarga spesso e volentieri sulla destra. Proprio così nasce il vantaggio della squadra di Vecchi al 10'. Della Morte sulla destra, poco contenuto da Valente, pennella un pallone dolce dalla trequarti che Costa di prima intenzione dal lato opposto scodella al centro rasoterra per Ferrari che di prima intenzione non lascia scampo a Donnarumma. In occasione del gol non esenti da colpe Capelli, in ritardo su Costa e troppo stretto in marcatura su Pellegrini, e Faedo anticipato in potenza dall'attaccante rosarino. Proprio l'ex Virtus Verona al 20' per poco non combina un'altra frittata, allegerendo con troppa sufficienza un pallone su Donnarumma pressato da Ferrari. Niente di fatto.

Il copione della sfida nella prima metà di gara è chiaro, con il Vicenza alla ricerca dell'uomo libero con continui ribaltamenti di fronte da fascia a fascia. L'idea preferita? Il cambio gioco mortifero da destra a sinistra per trovare lo scatenato Costa in corsa e con Della Morte a battezzare il fronte opposto del campo dove far decollare la trequarti vicentina. È sempre Della Morte dal limite al 29' a costringere Donnarumma ad una parata non facile, con Villa a completare il disimpegno in fallo laterale. Segnali di Padova, finalmente, al 34', quando Bortolussi scappa sul filo del fuorigioco sul centro sinistra e trova al centro dell'area Varas, ma il piatto dell'ecuadoregno si perde di una preghiera sul fondo. Due minuti più tardi è Faedo di testa, in avvitamento, a cercare la porta, con palla che si perde a lato alla sinistra di Confente. Sono solo lampi, perché il Vicenza con un calcio pratico ed efficace trova sempre linee di passaggio e varchi, come al 40' quando Villa prende l'ascensore e salva sul probabile colpo di testa a botta sicura sul secondo palo dell'inafferabile Della Morte. Verso la fine del tempo, da segnalare un petardo lanciato dal settore del Padova verso la tribuna est occupata dal gruppo "Fedellissimi". Nessun ferito, ma attimi di spavento si. Sempre nel recupero c'è tempo anche per una rete annullata correttamente a Ferrari per fuorigioco.

Il secondo tempo

Nessun cambio all'intervallo per Oddo e dopo appena un giro di lancette d'orologio Fusi non aggancia il pallone per un soffio in terzo tempo su bel cross a rientrare di Valente. Sembra un buon segnale, ma il Vicenza palla al piede è letale e al 49' trova il raddoppio dopo una grande azione palla a terra condotta da Costa per vie interne sul centro sinistra. Lo scarico per l'accorrente Pellegrini a sinistra che scodella per Talarico che colpisce inizialmente la traversa, ma sul pallone vagante in tap-in è Ferrari il più lesto a battere Donnarumma.

Con il doppio vantaggio il Vicenza amministra la gara, mentre Oddo prova a mischiare le carte con Cretella e Zamparo al posto di Fusi e Bortolussi. Reazione biancoscudata? Nulla sino al 69', quando Confente si supera all'incrocio su una punizione dalla sinistra di Valente. Nel finale c'è il palo di Cretella a far capire come la fortuna, in serate simili, non ti vede nemmeno troppo bene e ti lascia lì a languire nella sofferenza di una notte completamente sbagliata. Per fortuna tra poco meno di 72 ore si ritorna in campo e gli 8.225 tifosi previsti all'Euganeo dovranno fare la loro parte per spingere il Padova in quella che sarebbe una vera e propria impresa: continuare a tenere acceso il sogno B e non spegnerlo proprio sul più bello. Il patto tra giocatori e tifosi a fine gara si spera possa caricare a dovere Oddo e i suoi.

Questo il tabellino della gara del Menti di Vicenza:



VICENZA-PADOVA 2-0

PRIMO TEMPO 1-0



MARCATORI Ferrari al 10' p.t., al 4' s.t.



VICENZA (3-4-1-2)

Confente s.v.; Cuomo 6, Golemic 6,5, Sandon 6; Talarico 7 (dal 21' s.t. De Col 5,5), Tronchin 6,5, Ronaldo 6,5 (dal 42' s.t. Rossi), Costa 7,5; Della Morte 7,5 (Dal 33' s.t. Greco s.v.) ; Ferrari 8, Pellegrini 7 (dal 21' s.t. Delle Monache 6)

PANCHINA Gallo, Massolo, Proia, Laezza, Busato, Mogentale, Lattanzio, Fantoni, Conzato

ALLENATORE Vecchi 8



PADOVA (4-3-3)

Donnarumma 6; Capelli 4,5, Delli Carri 5, Faedo 4,5, Villa 5,5; Fusi 5,5 (dall'11's.t. Cretella 6), Crisetig 4,5 (dal 28' s.t. Radrezza 5,5), Varas 6; Liguori 4,5 (dal 29' s.t. Palombi 5,5), Bortolussi 5 (dall'11' s.t. Zamparo 5,5), Valente 5 (dal 29' s.t. Belli 5,5)

PANCHINA Mangiaracina, Zanellati, Crescenzi, Kirwan, Favale, Dezi, Bianchi, Tordini

ALLENATORE Oddo 5



ARBITRO Scatena di Avezzano 6

ASSISTENTI DI LINEA Cravotta 6 - Minafra 6

AMMONITI Crisetig (P), Fusi (P) per gioco scorretto

NOTE Presenze 10.806, Ospiti 1.184, Incasso Paganti di 139.961 euro Tiri in porta 6 (con una traversa)-3 (con un palo). Tiri fuori 3-2. In fuorigioco 2-0. Angoli 5-5. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 5’