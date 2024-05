Playoff Serie C, Vicenza-Padova: le pagelle degli uomini di Oddo

Le pagelle del Padova dopo la sconfitta contro il Vicenza nell'andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C allo Stadio Romeo Menti:

PADOVA (4-3-3)

Donnarumma 6; Capelli 4,5, Delli Carri 5, Faedo 4,5, Villa 5,5; Fusi 5,5 (dall'11's.t. Cretella 6), Crisetig 5 (dal 28' s.t. Radrezza 5,5), Varas 6; Liguori 4,5 (dal 29' s.t. Palombi 5,5), Bortolussi 5 (dall'11' s.t. Zamparo 5,5), Valente 5 (dal 29' s.t. Belli 5,5)

PANCHINA Mangiaracina, Zanellati, Crescenzi, Kirwan, Favale, Dezi, Bianchi, Tordini

ALLENATORE Oddo 5

Donnarumma 6: Osserva inerme l'assalto biancorosso. Forse sul primo gol può fare di più? Non è l'unico. Si distende positivamente su Della Morte, ma in una nottata del genere non riesce nemmeno lui a metterci qualche pezza.

Capelli 4,5: In ritardo sul cross di Costa nella rete che stappa la gara, costantemente in rincorsa da terzino. D'altronde non è il suo ruolo e si vede. La musica cambia poco come esterno offensivo.

Delli Carri 5: Anche lui traballa sui tagli continui di Pellegrini e non dirige la difesa con la leadership richiesta in serate del genere. Gli piovono avversari da tutti i lati, non alza bandiera bianca, ma si vede che fatica tanto, troppo.

Faedo 4,5: Primo tempo con poche attenuanti, ripresa in linea di galleggiamento. In confusione costante su Ferrari, avrebbe le qualità per fare lo Stones della situazione, ma non ne indovina una.

Villa 5,5: Una diagonale di grande livello su Pellegrini nei primi 45', ma sul suo lato pendola spesso quel satanasso di Della Morte che inventa calcio a getto continuo. Traduzione? Non sa mai quando accorciare sul trequarti del Vicenza ed entra in sofferenza ben presto.

Fusi 5,5: Il giallo pesa, indubbio, ma perlomeno si spende per la causa con corse ed inserimenti. Non abbastanza, ma mentalmente non molla, questo è giusto riconoscerglielo. (Dall'11's.t. Cretella 6: Il palo, energia, dinamismo e qualità. Ottimo impatto, seppure sfortunato).

Crisetig 5: Partiamo da un presupposto: non è colpa sua se il Padova ha imbarcato acqua da tutte le parti. Fatta questa premessa indispensabile, la sua prestazione non è all'altezza del suo valore. Si riscatterà sabato, lo mettiamo ora per iscritto. (Dal 28' s.t. Radrezza 5,5: Non ha molto tempo per mettersi in mostra).

Varas 6: Un diesel che aumenta i giri del motore con il passare dei minuti. Forse c'è anche un rigore su di lui, è sicuramente l'ultmo ad arrendersi.

Liguori 4,5: Impalpabile e in apnea. Si fa vedere poco, lì sperduto nella sua isola (in)felice sulla fascia destra. Non incide e la squadra ne risente. (Dal 29' s.t. Palombi 5,5: Qualche mischia, un po' di pressione in più verso la difesa vicentina, ma restiamo nel campo della poca tangibilità).

Bortolussi 5: Golemic è un tiranno e gli toglie ossigeno, spazi e palloni. L'unico guizzo è una percussione sulla sinistra nel primo tempo per il primo tiro della gara di Varas. (Dall'11' s.t. Zamparo 5,5: Porta centimetri e peso in avanti, ma anche lui incide poco negli ultimi 20 metri).

Valente 5: Confente gli nega un super gol su punizione, ma la sua poca pressione in avvio azione su Della Morte è qualcosa che non ti aspetti da uno con la sua esperienza. (Dal 29' s.t. Belli 5,5: Fa il braccetto nel finale per mettere un argine alle avanzate beriche).

ALLENATORE Oddo 5: Gara da dimenticare e di cui farne tesoro. Ora serve attingere dai suoi maestri per preparare mentalmente, prima ancora che tecnicamente, la sfida di sabato da dentro o fuori.

VICENZA (3-4-1-2)

Confente 6,5; Cuomo 6, Golemic 6,5, Sandon 6; Talarico 7 (dal 21' s.t. De Col 5,5), Tronchin 6,5, Ronaldo 6,5 (dal 42' s.t. Rossi), Costa 7,5; Della Morte 7,5 (Dal 33' s.t. Greco s.v.) ; Ferrari 8, Pellegrini 7 (dal 21' s.t. Delle Monache 6)

PANCHINA Gallo, Massolo, Proia, Laezza, Busato, Mogentale, Lattanzio, Fantoni, Conzato

ALLENATORE Vecchi 8