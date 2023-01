Vicenza-Padova, parte la prevendita per i tifosi Biancoscudati: 1.200 biglietti disponibili

La società LR Vicenza comunica che la prevendita dei biglietti per il settore “Curva Nord Ospiti” per la gara LR Vicenza-Padova, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie C, che si disputerà allo stadio Menti, domenica 8 gennaio alle ore 14.30, partirà oggi, mercoledì 4 gennaio, alle ore 17 sul circuito TicketOne.

Info e prezzi

La capienza del settore riservato alla tifoseria ospite è pari a 1.200 posti. La vendita dei tagliandi per il settore ospiti terminerà alle ore 19 di sabato 7 gennaio.

Questi i prezzi (a cui vanno aggiunti 50 centesimi quale diritti di prevendita):

€ 15,00 intero

€ 12,00 ridotto Donne, Over 60 (nati prima del 31/12/1962)

€ 8,00 ridotto Under 18 (nati dopo l’01/01/2004)

€ 5,00 ridotto Under 10 (nati dopo l’01/01/2012)

Si informano inoltre i tifosi ospiti circa le modalità per raggiungere lo stadio Menti, in occasione di tale gara: è obbligatorio prendere l’uscita autostradale di Vicenza Est e parcheggiare l’auto al parcheggio vigilato del casello austradale Vicenza Est, da dove i tifosi ospiti saranno poi trasferiti fino al Settore Curva Nord dello stadio Menti per mezzo di autobus SVT, appositamente predisposti. Non sarà dunque consentito arrivare allo Stadio Menti direttamente con mezzi propri.