Calcio, aperta la prevendita per Padova-Juve Under 23: niente apertura per la nuova curva sud

Il Calcio Padova informa i propri tifosi che i biglietti per la gara di ritorno del secondo turno nazionale dei PlayOff di Serie C tra Padova e Juventus Under 23, in programma sabato 21 maggio alle ore 20:30 presso lo stadio Euganeo, saranno in vendita sul circuito Vivaticket (Web e Punti vendita) a partire dalle ore 10 di martedì 17 maggio.

Prevendita

Chi acquista un biglietto Padova-Juventus Under 23 avrà a disposizione un coupon sconto fino a un massimo del 50% utilizzabile al Macron Store di Padova (via Croce Rossa 120, Padova) per acquistare merchandising ufficiale Calcio Padova. Lo sconto è valido per tutto il mese di Maggio 2022. In caso di biglietto formato A4, basterà ritagliare il buono presente nel biglietto; se si è in possesso di biglietto in altro formato, sarà necessario conservare il titolo d’accesso e presentare lo stesso presso il Macron Store. La società ricorda a tutti i propri abbonati, che l’evento non è compreso nel pacchetto di 9 partite sottoscritto per il girone di ritorno. Vista l’importanza che ricopre la sfida e la conseguente probabile alta affluenza di pubblico, si invitano tutti i tifosi a presentarsi allo stadio con largo anticipo e non a ridosso dell’orario di inizio della gara, in modo da evitare di creare assembramenti al momento dell’accesso.

Prezzi

I prezzi:

Settore Intero Ridotto* POLTRONE PREMIUM €. 50,00 + d.p. e commissioni €. 35,00 + d.p. e commissioni POLTRONE BIANCOSCUDATE €. 35,00 + d.p. e commissioni €. 25,00 + d.p. e commissioni POLTRONE VECCHIE GLORIE €. 25,00 + d.p. e commissioni €. 20,00 + d.p. e commissioni TRIBUNA OVEST €. 15,00 + d.p. e commissioni €. 10,00 + d.p. e commissioni TRIBUNA EST €. 10,00 + d.p. e commissioni €. 7,00 + d.p. e commissioni CURVA NORD OSPITI €. 10,00 + d.p. e commissioni €. 7,00 + d.p. e commissioni

*Ridotto per: donne, under 15, over 65

I biglietti saranno in vendita fino all’orario ufficiale di inizio di ciascuna gara, sul canale web https://padovacalcio.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket (puoi trovare il punto vendita più vicino al seguente link: https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv). La biglietteria dello Stadio Euganeo rimarrà chiusa nel giorno gara, Il settore Ospiti sarà invece in vendita fino alle ore 19.00 del giorno antecedente la gara.