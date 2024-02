Padova Primavera, il derby è tuo! Toldo, Piva e Boi decisivi, Cittadella k.o a testa alta

Il derby è del Padova Primavera di Rossettini, ma onore al Cittadella. Nel ventesimo turno del girone A del campionato Primavera 2, seconda vittoria nelle ultime 3 per il Padova, che riscatta la debacle di Parma, conquistando i 3 punti contro i rivali provinciali al termine di una gara pazza. Dominio assoluto nel primo tempo per i biancoscudati subito avanti al 3' con Toldo (8°centro per il figlio d'arte) e poi capaci di mettere in discesa la gara con due reti in sei minuti tra il 34' e il 40' con Piva e Boi. Tutto finito? Nemmeno per sogno, perché nei secondi 45' i granata di Rossi reagiscono in maniera veemente e in cinque minuti tra il 57' e il 62' trovano due marcature con Omoregie e Piras. Nel finale c'è spazio anche per l'espulsione del subentrato Scarpa per il Cittadella. Il Padova con questo successo si porta a 28 punti a -4 dalla zona playoff, mentre continua il momento difficile anche tra i giovani per il Cittadella, in campo con tanti 2006, alla terza sconfitta nelle ultime quattro.

Questo il tabellino della gara:



PADOVA-CITTADELLA 3-2

FINE PRIMO TEMPO 3-0



MARCATORI Toldo (P) al 3' p.t., Piva (P) al 34' p.t., Boi (P) al 40' p.t,; Omoregie (C) al 12' s.t., Piras (C) al 17' s.t.

PADOVA

Mangiaracina, Bresciani (dal 1' s.t. Zorzetto), Antonello (dal 14' s.t. Benhassine), Tiveron, Boi (dal 1' s.t. Siviero), Susanu, Sega (dal 14' s.t. Beccaro), Caporello, Toldo (dal 34' s.t. Montrone), Piva, Grosu.

PANCHINA Fall, Giacometti, Salvagno, Gobbato, Varagnolo, Badalì, Kasala

ALLENATORE Rossettini



CITTADELLA

Squizzato; Bonotto (dal 1.s.t. Omoregie), Piras, Beghetto (dal 1' s.t. Scarpa), Nwoke, Pellegrini, Ferronato (dal 14' s.t. Yabre) Djibril, Casagrande, Orlando (dal 14' s.t. Basso), Silvestri

PANCHINA Gasperini, Canton, Pozzato, Nuti, Librizzi

ALLENATORE M.Rossi

ARBITRO Zago di Conegliano

ASSISTENTI Moroni-Piatti



ESPULSI Scarpa al 41' s.t. per doppia ammonizione



AMMONITI Caporello (P), Piras (C), Benhassine (P)



NOTE Corner 9-2; Recupero P.t. 1', S.t. 5'