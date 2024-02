Padova Primavera è un buon pari in casa della Spal

Pari in rimonta per il Padova Primavera in casa della S.P.A.L. In terra ferrarese la squadra di Rossettini va sotto nel primo tempo, al 16', per opera di Carboni, ma recupera all'83' grazie al rigore di Badalì. Da segnalare nel primo tempo un rigore parato da Mangiaracina, con il risultato in favore della SPAL. Nella ripresa, con Montrone in avanti e baricentro più alto si sono viste le cose migliori dei biancoscudati. Dopo la sconfitta della settimana scorsa sul campo della Renate, per i giovani biancoscudati è un punto che sposta la classifica, anche se la zona playoff ora dista 4 punti.



Questo il tabellino della gara:



SPAL-PADOVA 1-1

FINE PRIMO TEMPO 1-0



S.P.A.L

Meneghetti; Osti (dal 24' s.t. Nistor), Vesprini (dal 43' s.t. Cicero), Andreoli (dal 32' s.t. Tarolli), Van Der Vlugt, Mayele, A. Carboni, Kane, Angeletti, Aurino (Dal 43' s.t. Pisasale), Camielo

PANCHINA Costantini, Basile, Kola, Anzolin, Diallo, Romagnoli

ALLENATORE Grieco



PADOVA

Mangiaracina; Bresciani (dal 32' s.t. Gobbato), Antonello (dal 18' s.t. Bertin), Tiveron, Boi, Simionato, Susanu, Benhassine (dal 1' s.t. Montrone), Caporello, Toldo (dal 18' s.t. Giacometti), Piva (dal 18' s.t. Zorzetto), Badalì

PANCHINA Fall, Siviero, Salvagno, Kasala, Gava

ALLENATORE Rossettini

ARBITRO Poli di Verona

ASSISTENTI Giuggioli - Ingenito



AMMONITI Osti (S), Van Der Vlugt (S), Mayele (S), Tiveron (P), Zorzetto (P)



NOTE Corner 4-2; Recupero P.t. 1', S.t. 5'