1°Turno Nazionale Playoff: passano Vicenza, Catania, Carrarese, Juve NGen e Benevento: ecco le possibili rivali del Padova

Alcune sorprese e pronostici confermati nel primo turno nazionale dei playoff di serie C. Ecco le magnifiche 8 che si giocheranno la risalita in Serie B nel secondo turno nazionale playoff a partire da martedì 21 maggio 2023. Oltre alle già qualificate Padova, Torres ed Avellino, accedono al prossimo turno il Benevento, capace di strappare il pass ai danni della Triestina con il risultato di 2 a 1. Malomo illuede, Ciciretti pareggia i conti e Perlinghieri compie il sorpasso e regala alle "Streghe" la qualificazione. La Carrarese perde in casa contro il Perugia. Anche qui passa in vantaggio la squadra ospite con Lisi, Panico pareggia i conti e Sylla risorpassa quando è oramai troppo tardi, i toscani passano il turno per effetto del 2-0 maturato in terra umbra.

Avanti, con il brivido, per il Catania. Gli uomini di Modesto si impongono per 1 a 0 al Massimino, con una rete di Diao quasi allo scadere. Passano i siciliani in virtù della conquista della Coppa Italia di Serie C, ma i bergamaschi avrebbero meritato molto di più. A proposito di squadre B, la Juventus Next Gen di Brambilla non ha paura di nessuno e con un perentorio 3 a 1 viola il campo della Casertana e si candida a mina vagante del torneo, con buona pace dei critici. Sekulov, Cerri e Guerra portano avanti i bianconeri, Paglino rende la serata meno amara.

Dulcis in fundo, il Vicenza si mette in tasca il biglietto per la prossima fase grazie ad un pareggio senza reti contro il Taranta di Eziolino Capuano.

Benevento-Triestina 2-1

3' pt Malomo (T), 9' pt Ciciretti (B), 16' pt Perlingieri (B)

Carrarese-Perugia 1-2

24' pt Lisi (P), 31' pt Panico (C), 48' st Sylla (P)

Catania-Atalanta U23 0-1 47' st Diao

Casertana-Juventus Next Gen 1-3

18' pt Sekulov (J), 3' st Cerri (J), 23' st Guerra (J), 47' st Paglino (C)



Vicenza-Taranto 0-0