Promozion, girone C: pareggio con emozioni tra Limena e Piovese

Doveva essere spettacolo e così è stato nel big match di giornata del girone C tra il Limena, secondo in classifica e la capolista Piovese, nella dodicesima giornata del campionato Promozione girone C. Limena con tante assenze (ben 10 giocatori fuori causa per mister Prisco), Piovese alle prese con la pareggite. Ne viene fuori una gara molto combattuta, tra due autentiche corazzate del raggruppamento.

Partita molto combattuta, fin dai primissimi minuti di gioco. Al 3' passa subito il Limena traversone di Artuso dalla sinistra e cabezazo vincente di Zandegú. Limena avanti, ma la gara resta molto nervosa. Ne fanno le spese Lunardi e Biolo a fine primo tempo, per reciproche scorrettezze.

Nel secondo tempo la Piovese dimostra perché è in cima la classifica e mette sotto i padroni di casa. Tante occasioni da rete per capitan Sartori e compagni e alla fine la rete arriva al 92' proprio con un tocco in mischia di Sartori. Raggiunto il pareggio la Piovese si rilassa e per poco Un minuto dopo però la Piovese rischia di perderla clamorosamente: Raimondi a porta vuota getta alle ortiche il pallone del 2 a 1 spedendo il pallone sul palo.

Ecco il tabellino della gara di Limena:

LIMENA: Lunardi; Raimondi, Boaron, Pampagnin (3'st Favaro), Zandegú, Pedon, Menale (23'st Bordin), Zuin, Ciato (46' pt Vlad), Ciatto, Artuso (25'st Longo). A disposizione: Di Maggio. All.Prisco

PIOVESE: Dardengo; Voltan, Molena (1'st Marzola), Attene, Sartori, Rigoni, Hatimi (42'st Barison), Pasetto (1'st Nardo), Biolo, Bortolotto (19'st Mancin), Menegazzo (19'st Toffanin). A disposizione: Padoan, Gobbi, Favorido, Barison, Omar. All.Piron

Reti: 3' Zandegú, 92' Sartori

Arbitro: Zampieri di Rovigo

Ammoniti Bordin (L)

Espulsi: Lunardi (L) e Biolo (P) per condotta violenta

Recupero: 2', 5'

Spettatori 100 circa.