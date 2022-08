Promozione 2022-2023: ecco i gironi del campionato e del Trofeo Veneto delle squadra patavine

Si alza il sipario sui gironi del campionato Promozione 2022-2023. In campionato sono quattro gironi da quattordici squadre, mentre uno, il raggruppamento D, è da 15, causa ammissione della Pro Venezia. Tante le padovane pronte a scendere in campo, con ben 8 nel girone C, mentre sono 6 nel D.

Di seguito la composizione dei gironi delle padovane:

Girone C

Abano

Arre Bagnoli Candiana

Azzurra Due Carrare

Badia Polesine

Cavarzere

Porto Viro

Saonara Villatora

Euganea Rovolon Cervarese

Limena

Loreo

Monselice

Pettorazza

Scardovari

Villafranchese

Girone D

Ambrosiana Trebaseleghe

Marghera

Rosà

Dolo

Fontanivese San Giorgio

Favaro

Galliera

Miranese

Pro Venezia

Real Martellago

San Giorgio in Bosco

Union Pro

Unione Cadoneghe

Vedelago

Vigontina San Paolo

Sempre dal comunicato 15 del Comitato Regionale Veneto sono stati resi noti i gironi del Trofeo Veneto Promozione 2022-2023. 14 raggruppamenti a 4, mentre ci sono 5 triangolari. In evidenza i gironi delle padovane.

GIRONE 8: Fontanivese San Giorgio, Galliera, San Giorgio in Bosco.

GIRONE 9: Limena, Longare Castegnero, Marola, Villafranchese.

GIRONE 10: Abano, Aurora Rivereel, Azzurra Due Carrare, Euganea Rovolon Cervarese.

GIRONE 11: Arre Bagnoli Candiana, Cavarzere, Nuovo Monselice, Pettorazza.

GIRONE 13: Saonara Villatora, Dolo, Unione Cadoneghe, Vigontina San Paolo.

GIRONE 14: Ambrosiana Trebaseleghe, Miranese, Real Martellago, Vedelago.