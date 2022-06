Promozione: Abano, si prosegue con la linea giovane anche nel 2022-2023

In attesa delle prime notizie ufficiali circa la scelta del nuovo allenatore e gli acquisti che andranno a puntellare l’organico, in casa Abano si prosegue nel segno della 'linea verde'.

Anche in Promozione la filosofia resta la stessa: continuare a puntare sui giovani e su una rosa dall’età media molto bassa, con sedute di allenamento in orario pomeridiano e con il lancio in prima squadra di talenti di prospettiva. In questo senso il direttore sportivo Franco Sartori è molto chiaro: 'Il fatto che molti nostri giovani siano così richiesti sul mercato è motivo di grande orgoglio. L’Abano continuerà ad essere una fucina di giovani: il focus sarà sui 2003, sui 2004 e sui 2005 da promuovere in prima squadra come simboli di un calcio 'green'."