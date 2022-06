Promozione: ABC, Celi è il primo acquisto della nuova stagione

Primo arrivo in casa ABC Arre Bagnoli Candiana, prossima protagonista del campionato di Promozione. Alla corte di mister Lunardon ecco approdare Stiven Celi, autentico jolly da utilizzare in tante posizioni offensive. Per l'ex prodotto della cantera di Abano e Thermal, classe 1995, l'ennesima squadra della sua carriera dopo le esperienze con le maglie di Graticolato, Albignasego, Solesinese, Abano, Azzurra Due Carrare e nuovamente Solesinese. Queste le sue dichiarazioni ai canali social della società della Bassa Padovana:

"Sono molto contento di essere qui. Ritrovo tanti amici, da Simone Bernardi con cui ho giocato a Solesino allo stesso mister Lunardon, che ho avuto in Eccellenza nella mia ultima annata ad Abano. Obiettivi? Ripetere gli ottimi risultati dell’anno scorso, conquistando prima possibile la salvezza per poi provare ad alzare l’asticella. Sin dal primo incontro ho trovato un’organizzazione e un ambiente molto sani, ideali per fare calcio. Di questi tempi non è così scontato. La società vuole crescere con ambizione: mi sono subito trovato a mio agio con le ambizioni di questo gruppo."