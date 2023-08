Promozione: Azzurra Due Carrare, Andrea Stefani: «Campionato durissimo, ma abbiamo valori tecnici importanti»

L'ufficialità nei giorni scorsi dell'arrivo di Damian Florian alla Piovese, anticipato su questo sito a fine luglio, non fa battere ciglio al direttore sportivo dell’Azzurra Due Carrare, Andrea Stefani, pronto ad analizzare così la nuova stagione ormai alle porte della sua Azzurra Due Carrare. «Il girone, fondamentalmente, è proprio come me lo aspettavo: ci saranno almeno sette o otto squadre che lotteranno dichiaratamente per il salto di categoria. Da parte nostra daremo il massimo per riscattare la scorsa stagione e arrivare più in alto possibile». Non sarà facile, perché oltre alla Piovese sopra citata, ci sono squadre come Arcella, Pozzonovo, Rovigo e Monselice, solo per fare i nomi più in vista, che potrebbero fare il campionato Eccellenza, per qualità degli staff tecnici e roster a disposizione. Stefani, con il suo sorriso sornione, sa il fatto suo: «Siamo tutti consapevoli che ci attende un campionato durissimo ma che, al tempo stesso, sarà bello ed emozionante da affrontare. Abbiamo dei valori tecnici e umani molto importanti e questo ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi. Nel quadrangolare di coppa affronteremo subito tre “big”: questo ci permetterà di capire quanta attenzione e quanta determinazione serviranno per fare almeno 36-38 punti in campionato, che reputo la quota minima per centrare la salvezza senza passare per i playout. Sinceramente non vedevo proprio l’ora di ripartire ed è la stessa cosa che ho notato nei ragazzi, sia per i nuovi che per la “vecchia guardia”».