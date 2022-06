Promozione: Azzurra Due Carrare, il quarto colpo è Gusso

Un altro rinforzo in attacco per mister Sandon e il suo Azzurra Due Carrare, con l'approdo nella Bassa Padova del jolly offensivo Gianluca Gusso. Proveniente dai Lions Villanova, l’esterno offensivo classe 1998, quest'anno si è messo in mostra come ala destra o sinistra, siglando ben 9 reti. Meritato l'approdo in Promozione per il prodotto del settore giovanile di Padova, Albignasego e San Paolo. Queste le sue parole post firma:

"Fondamentalmente nasco come centrocampista di qualità, ma negli anni ho ricoperto diversi ruoli in base alle esigenze e alle necessità della squadra, dal difensore centrale alla punta. In questa stagione ho fatto l’esterno alto nel 4-3-3, con molta libertà di movimento viste le mie caratteristiche tecniche e la mia visione di gioco. È stata un’annata davvero positiva, con il record personale di 9 gol. Sono a completa disposizione di mister Sandon, perché prima di tutto ci sono la squadra e i nostri obiettivi collettivi. Dopo due-tre anni di corteggiamento, io e il direttore ci siamo finalmente incontrati: è bastato poco per entrare in sintonia e capire che le ambizioni personali e societarie sono le stesse. Tutto ciò mi rende ancora più carico e impaziente di iniziare ad allenarmi con i nuovi compagni. Sarà il mio esordio assoluto in Promozione e non poteva esserci squadra migliore dell’Azzurra Due Carrare."