Promozione, Azzurra Due Carrare: rosa quasi al completo per mister Sandon

Organico sostanzialmente al completo per l'Azzurra Due Carrare, dopo i botti di giugno del direttore sportivo Andrea Stefani. Per ciò che riguarda i «fuori quota» ecco le conferme Sebastiano Zonzin (classe 2003), Marco Pavan (2002) e Pietro Destro (2004). Oltre i magnifici tre, ecco il salto definitivo in prima squadra per Emanuele Stefani (2002), Enrico Tosato (2003) e Carlo Businaro (2003).



Il direttore sportivo biancoazzurro sta trattando con La Rocca l’ingaggiodel jolly Kevin Aggio (2002), per il quale si confida in un esito positivo, ma non c'è ancora nulla di definitivo.Sono sei, infine, i giovani talenti della juniores che il prossimo 10 agosto inizieranno la preparazione con la prima squadra per mettersi in luce sotto gli occhi del nuovo allenatore Diego Sandon: Giacomo Lazzaro (2005), Enrico Scaldamarro (2004), Luca Forster (2004), Alessandro Bortolotto (2003), Thomas Rigoni (2003) e Giacomo Rinaldo (2003).