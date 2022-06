Promozione: bomber Chinello rinnova con l'Azzurra Due Carrare

Per la sesta volta si. Oramai la storia d'amore calcistico tra Samuele Chinello e l'Azzurra Due Carrare è tra le più durature del panorama dilettantisco regionale. Un riconferma importante, quella del ds Stefani, che mette a disposizione di mister Sandon un classe 1999 capace di siglare 11 reti tra campionato e Coppa Veneto. Con Guzzo e Michelotto si prospetta un tridente da leccarsi i baffi. Queste le sue parole al sito ufficiale della squadra biancoazzurra:



"Ci attende un campionato duro e tosto, ricco di trasferte lunghe e di squadre 'rognose' che fanno dell’agonismo il loro cavallo di battaglia. Per noi sarà un anno nel segno delle novità e non vedo l’ora di conoscere sul campo il nuovo mister. Siamo un bel gruppo, giovane e molto affiatato: i nuovi acquisti ci daranno senz’altro una grossa mano. Obiettivi? Sul piano personale spero di riuscire a ripetermi, magari andando nuovamente in doppia cifra. Come squadra la priorità resta salvarci prima possibile, per poi toglierci qualche bella soddisfazione. Affronteremo molte compagini forti e blasonate, sarà bello giocarci contro: resto convinto che anche quest’anno abbiamo i mezzi e le qualità per dare fastidio a chiunque."