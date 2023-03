Promozione C & D: la presentazione delle gare delle padovane

GIRONE C

- ABC - Limena

Arbitro: Malagnino di Castelfranco Veneto (Fietta-Visentin)

Dopo l'aggressione post gara a Cavarzere, l'ABC di Lunardon - ultimo in classifica con l'Abano - torna in casa, alla ricerca di punti pesanti contro il solito e lunatico Limena di mister Prisco. Chi perde entra in seria difficoltà

- Azzurra Due Carrare-Loreo

Arbitro: Faedda di San Donà di Piave (Pegoraro-Teodori)

Altro scontro salvezza delicatissimo. Sandon in settimana ha caricato i suoi, dall'altra parte il Loreo vuole il sorpasso in zona playoff ai danni del Monselice. In arrivo una gara da pochi gol.

- Saonara Villatora-Abano

Arbitro: Basetto di Treviso (Madeo-Puggina)



Anche qui si gioca sul filo della tensione. Senza favoriti. L'Abano di Capuzzo alla ricerca di un aggancio in zona playout che avrebbe dell'incredibile, mentre il Saonara Villatora vuole togliersi dalle sabbie mobili degli spareggi salvezza.

- Euganea Rovolon Cervarese-Scardovari

Arbitro: Olivieri di Mestre (Conte-Gattolin)

Mister Fiorin alla prese con il rompicapo Scardovari. I calcoli stanno a zero: agli euganei serve solo una vittoria per rincorrere la migliore posizione in zona playout.

- Pettorazza-Monselice

Arbitro: Longato di Treviso (Faresin-Ferrarese)



Trasferta insidiosissima nel rodigino per la compagine di Simonato, da sempre alle prese con problemi di continuità. Servono tre punti per blindare i playoff.

Villafranchese-Badia Polesine

Arbitro: Feliziani di Mestre (Della Mora-Torrisi)



La fuoriserie del girone ospita il Badia Polesine, alla ricerca disperata di punti per mantenere la divisione senza passare per le forche caudine dei playout.

Classifica:

Porto Viro 51, Scardovari 39, Villafranchese 38, Calcio Cavarzere 37 ,Monselice 35, Loreo 34, Pettorazza 29 (-1), Limena 29, Azzurra Due Carrare 29, Saonara Villatora 29, Badia Polesine 25, Eug.Rovolon Cervarese 22, ABC 20, Abano 20



GIRONE D

- Marghera-Vigontina San Paolo

Arbitro: Dogliani di Conegliano (Cicogna-Ervas)

Vigontina San Paolo nel veneziano con la voglia di fare bene e sognare ancora la zona playoff.

- Dolo-Unione Cadoneghe

Arbitro: Lena di Treviso (Giaretta-Mel)



Si decide tutto in Riviera. Mister Ferrulli per la storia e per riportare in Eccellenza l'Unione Cadoneghe.

- San Giorgio in Bosco-Ambrosiana Trebaseleghe

Arbitro: Baldo di Este (Albertin-Pasquato)



Derby tra deluse. L'Ambrosiana per togliersi dalle secche dei playout, il San Giorgio in Bosco per restare a distanza di sicurezza dalla zona pericolo.



- Vedelago-Galliera

Arbitro: Gjini di Vicenza (Mangano-Gasparotto)

Il Galliera fa visita al fanalino di coda del girone con la voglia di confermare il suo ottimo cammino stagionale.



Classifica

Unione Cadoneghe 49, Galliera 43, Dolo Pianiga 42, Favaro 1948 35, Rosà 35, Vigontina San Paolo 34, Real Martellago 30, San Giorgio in Bosco 30, Marghera 27, Ambrosiana Trebaseleghe 27, Pro Venezia 26, Miranese 25, Union Pro 23, Fontanivese S.Giorgio 22, Vedelago 18