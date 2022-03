Promozione, girone C & D: tutti i risultati del 19°turno

Nel girone C fuga quasi definitiva della Piovese, mezzo passo falso per il Monselice, mentre cade ancora la Villafranchese. Nelle retrovie, vittoria delle speranza per l'Aurora Legnaro. Nel girone D trasferta amara nel vicentino per l'Unione Cadoneghe, mentre rinviata Ambrosiana-Dolo